Минюст предложил создать частные СИЗО

Министерство юстиции разработало законопроект о частных СИЗО, он согласован с другими органами власти и внесен на утверждение в Кабинет министров.

Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська, передает БизнесЦензор.

"Ожидаем рассмотрения и поддержки парламента. Параллельно прорабатываем другие варианты для реализации идеи еще в соответствующий закон", – отметил министр.

Малюська добавил, что также сегодня разработан крупный инфраструктурный проект по переносу СИЗО из центров городов на окраины или за пределы городов. По словам министра, на данный момент предусмотрено дополнительное закрытие восьми тюрем: "Вскоре после вывоза оттуда осужденных и увольнения персонала такие тюрьмы будут выставлены на продажу".

В частности, решение о консервации принято в отношении таких государственных учреждений "Ковельская воспитательная колония", "Устиновский исправительный центр (№37)", "Ширяевский исправительный центр (№111)", "Игренский исправительный центр (№133)", "Черноморская исправительная колония (№74)", "Желтоводская исправительная колония (№26)", "Черкасская исправительная колония (№62)" и "Дергачевская исправительная колония (№109)".

Кроме того, планируется уже этим летом запустить продажи замороженных и освобожденных тюрем. Продажа будет осуществляться на открытых электронных аукционах через систему "Prozorro.Продажи".

"После поступления средств от продажи начнем проектирование и новое строительство в городах, где местные власти выделили земельный участок или у нас есть свободная земля в пользовании. Прежде всего, это Львов и Киев. К сожалению, парламент не поддержал законопроект, которым устанавливался понятный механизм распределения средств, вырученных от продажи. Поэтому сейчас мы вынуждены адаптироваться к существующим механизмов продажи, которые оставляют желать лучшего и несколько затягивают процесс бюрократическими формальностями", – отметил глава ведомства.

Глава Минюста добавил, что одновременно происходит подготовка к переносу киевского СИЗО в Бориспольской район: осуществляется подготовка к тендеру на разработку проектно-сметной документации, а дальше – тендера на ремонтно-строительные работы по реконструкции Бориспольской исправительной колонии №119, которая и станет базой для нового киевского СИЗО.

Отдельно Малюська затронул вопрос расширения прав частных исполнителей. В частности, он сообщил, что соответствующий законопроект уже внесен в Верховную Раду. Согласно ему, частные исполнители смогут временно ограничивать должника в праве выезда за пределы Украины при выполнении решений, сумма взыскания по которым превышает 20 размеров минимальной заработной платы. А также, в случае повторного невыполнения решений, по которым должник обязан совершить определенные действий или воздержаться от их совершения, и по решениям о взыскании алиментов.

"Более того, планируем предоставить возможность частным исполнителям взимать небольшие (до 100 тыс. грн) долги из государственных предприятий и административные штрафы", – добавил министр.