Компания Ахметова предупредила малый бизнес Киева о повышении цен на электроэнергию

Стоимость электроэнергии в столице для малых небытовых потребителей, к категории которых не относится население, с 1 августа увеличится в среднем на 6%.

Как сообщил поставщик электроэнергии Yasno, это связано с повышением тарифов на передачу и распределение электроэнергии Нацкомиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), передает БизнесЦензор.

Малые небытовые потребители – до конца 2020 года это потребители, которые покупают электроэнергию для собственного потребления, не являются бытовыми потребителями и электроустановки которых присоединены к электрическим сетям с договорной мощностью до 150 кВт.

Счета с новыми суммами малые небытовые потребители получат уже в июле.

Как напоминает поставщик электроэнергии, тариф для малых бытовых потребителей рассчитывается на основе 4 составляющих:

тариф на распределение электроэнергии – утверждается отдельно для каждого оператора системы распределения (ОСР), меняется с 1 августа. тариф на передачу электроэнергии – тариф ГП "Укрэнерго" вырастет на 54,6% и составит 240,23 грн/МВт⋅год, а не 155,4 грн/МВт⋅год, как сейчас; прогнозируемая средняя закупочная цена электроэнергии – остается без изменений; тариф на услуги поставщика универсальной услуги – остается без изменений.

В компании напоминают, что тарифы на электроэнергию для населения устанавливаются государством и пока не меняются. Изменения касаются только малых бытовых потребителей.

Yasno – поставщик электроэнергии в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях, розничный бренд энергохолодинга ДТЭК Рината Ахметова.