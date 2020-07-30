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Кабмин начнет публикацию экспертных выводов к законопроектам

Кабмин начнет публикацию экспертных выводов к законопроектам

Кабинет министров на заседании 29 июля внес изменения в Регламент работы, предусматривающие публикацию выводов к законопроектам, зарегистрированным в Верховной Раде.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Вскоре на правительственном портале появится возможность ознакомиться с имеющимися выводами Кабинета министров, министерств и других центральных органов исполнительной власти к зарегистрированным в Верховной Раде законопроектам. Кроме этого на портале будут представлены выводы Министерства финансов относительно влияния законопроектов на показатели бюджета", – сказано в сообщении.

Напомним, в данное время замечания Кабмина к находящимся на рассмотрении парламента законопроектам направляются профильным парламентским комитетам, но не публикуются.

Автор: 

ВР (2899) законопроєкт (1687) Кабмін (7803) парламент (1965)


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