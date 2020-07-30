Кабмин отменил самоизоляцию при въезде с оккупированного Донбасса

В соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №641, с 1 августа лицам, следующим в Украину с временно оккупированных территорий, не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Внесены изменения в постановления правительства, которые регламентируют порядок пересечения линии разграничения и границы с Крымом. И, фактически, граждане, которые будут следовать с оккупированных территорий, не должны устанавливать приложение "Дий дома" и, соответственно, отправляться на самоизоляцию. Вместе с тем правительство оставило за собой право в случае необходимости возобновить эту норму, если будут риски относительно распространения коронавируса на этих направлениях", – сказал Демченко.

По словам спикера Госпогранслужбы, постановление №641 уже принято и опубликовано, вступает в силу с 1 августа.

Он также добавил, что в документе расширен перечень лиц, которые не подпадают под самоизоляцию, и которым не нужен страховой полис, что касается категории иностранных граждан.

Демченко указал, что Министерство здравоохранения продолжит формировать список стран, разбивая их на "красную" и "зеленую" зоны. Иностранцам, которые следуют в Украину, надо иметь страховой полис, независимо от страны происхождения и того, находится она в "зеленой" или "красной" зоне.

"Однако есть исключения. Это иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают в Украине, которых определяют как беженцев. И дополнено, что страховой полис также не нужен дипломатам, представителям официальных международных учреждений и военнослужащим стран НАТО, которые следуют для подготовки Вооруженных сил или участия в учениях", – отметил спикер.

Как сообщалось, на минувшей неделе Кабинет министров продлил адаптивный карантин в стране до 31 августа, установив четыре зоны действия ограничений: в зависимости от уровня заболеваемости в регионах или отдельных районах будет устанавливаться зеленый, желтый, оранжевый или красный уровень угрозы вместе с ужесточением карантинных ограничений.