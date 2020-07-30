Региональные сети АЗС продолжили повышать цены на бензин и дизтопливо

Розничные операторы АЗС, работающие в эконом-сегменте, 30 июля повысили стоимость бензина и дизтоплива еще на 10-50 копеек за литр.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, в сети Marshal топливо подорожало на 50 коп.: бензин марки А-95 – до 20,50 грн/л, А-92 – до 19,50 грн/л, дизтопливо – до 18,50 грн/л.

На станциях Mango бензины подорожали на 19 копеек – до 19,98 грн за литр А-92 и 20,98 грн за А-95, цена на дизтопливо выросла на 10 копеек – до 19,99 грн/л.

Сеть Shell подняла цены на 60 копеек в Одесской области: бензин марки А-95 подорожал до 25,29 грн/л, А-92 – до 23,69 грн/л, дизтопливо – до 24,29 грн/л.

Тернопольская сеть Green Wave повысила розничную цену бензинов на 10 коп./л.

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Как сообщалось, рост розничных цен начался 29 июня. С того момента розничные цены на все виды топлив выросли в среднем на 90 коп./л.