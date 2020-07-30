Столичная налоговая подписала меморандум с Ассоциацией плательщиков налогов

Руководитель Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве (ГУ ГНС в г. Киеве) Злата Лагутина и председатель столичного отделения Общественной организации "Ассоциация плательщиков налогов Украины" Павел Погиба подписали Меморандум о партнерстве и сотрудничестве.

Об этом заявило ГУ ГНС в г. Киеве на официальной странице в Facebook, передает БизнесЦензор.

Основной целью сотрудничества заявлено усиление роли гражданского общества в реализации государственной налоговой политики, экономических реформ и предотвращения правонарушений в сфере налоговых отношений.

В частности, Меморандум предусматривает взаимное представительство в консультационно-совещательных органах и проведение совместной работы над усовершенствованием налогового законодательства.

Налоговики планируют совместно с "Ассоциацией налогоплательщиков Украины" проводить консультации с общественностью, привлекать общественных экспертов и проводить учебно-разъяснительные семинары по вопросам применения законодательных норм и положений.

Злата Лагутина подчеркнула, что сотрудничество между столичными налоговиками и гражданским обществом призвано создать в Украине благоприятные условия для развития национального предпринимательства, развивать партнерские отношения между властью и бизнесом, убеждать плательщиков налогов в необходимости четкого соблюдения норм законодательства Украины, а также развивать сервисную составляющую Государственной налоговой службы.

Ранее сообщалось, что начальница ГУ ГНС в г. Киеве Злата Лагутина и президент "Союза общественных организаций инвалидов Киева" Александр Ворона подписали меморандум о сотрудничестве с целью повышения инклюзивности налоговых сервисов.