Крупнейшие автомобильные концерны Германии и Франции отчитались об убытках из-за карантина

Автопроизводители Volkswagen, Porsche AG и Renault опубликовали отчеты, в которых сообщается о существенном падении показателей в первом полугодии 2020 года.

Об этом сообщает Deutsche Welle, передает БизнесЦензор.

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen завершил первые два квартала 2020 года с убытком в 1,4 млрд евро.

В первой половине 2019 года компания получила прибыль в размере 9,6 млрд евро. За прошедшие шесть месяцев VW произвел 3,9 млн автомобилей - на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Оборот концерна в первой половине текущего года сократился на 23% и составил 96,1 млрд евро.

Также, как сообщается в отчете Volkswagen, прибыль производителя спортивных автомобилей Porsche AG, входящей в концерн VW, снизился более чем на четверть - до 1,2 млрд евро в первом полугодии. За первые шесть месяцев 2020 года Porsche было продано чуть меньше 117 тыс. автомобилей по всему миру, что на 12% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Согласно отчету французского автопроизводителя Renault, пандемия коронавируса существенно повлияла на показатели концерна. Так, в первом полугодии 2020 года Renault зафиксировал рекордный убыток в размере 7,3 млрд евро после прибыли в размере 970 млн евро за аналогичный период прошлого года. Как сообщается в отчете, выручка упала на треть до 18,4 млрд евро. Падение продаж в первом полугодии составил 34,9%.

Кроме обвала рынков через коронавирусной кризис на показатели Renault также повлияла комплексная программа реструктуризации внутри партнерского альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, которая поглотила в первом полугодии 2020 года несколько миллиардов евро.