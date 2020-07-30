Болгария разрешила въезд для граждан Украины без тестов на COVID-19

Министерство здравоохранения Болгарии разрешило гражданам Украины с 31 июля до 31 августа въезжать на территорию страны без необходимости предоставления документа, показывающего отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, и без прохождения 14-дневного карантина.

Об этом сообщает посольство Украины в Болгарии, передает БизнесЦензор.

"30 июля 2020 года обновлено решение Минздрава № РД-01-443, согласно которому, начиная с 31 июля по 31 августа этого года, гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии без необходимости предоставления документа, показывающего отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, и без прохождения 14-дневного карантина", – сказано в сообщении.

Ранее в Министерстве иностранных дел Болгарии сообщали, что с 30 июля граждане Украины могут въехать на территорию Болгарии только с негативным ПЦР-тестом, сделанным не более чем за 72 часа.

Напомним, власти Болгарии разрешили с 16 июля въезд гражданам Украины в страну. При этом изначально граждане Украины были освобождены от обязательного предъявления справки о прохождении ПЦР-теста на коронавирус.

По данным Минздрава Украины, по состоянию на 9 июля Болгария отнесена к странам красной зоны. Таким образом, по возвращению в Украину необходимо пройти 14-дневную самоизоляцию или сделать ПЦР-тест на коронавирус.