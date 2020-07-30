В Польше представили первые прототипы отечественных электромобилей. ФОТО

Польская компания ElectroMobility Poland представила прототипы первых электромобилей Izera, массовое производство которых планируется начать в 2023 году.

Ожидается, строительство завода по их производству начнется уже в следующем году, передает БизнесЦензор со ссылкой на Польское радио.

В ходе пресс-конференции в Варшаве были представлены логотип и торговая марка Izera, а также прототипы сразу двух автомобилей – хэтчбека и внедорожника.

Директор проектного офиса ElectroMobility Poland Малгожата Круляк, отметила, что автомобильная промышленность является вторым по величине сектором экономики Польши.

"Izera потенциально может стать маховиком польской экономики. Этот проект предусматривает создание порядка 3,5 тыс. рабочих мест только на стадии строительства завода, тогда как на самом заводе будут трудоустроены еще 4 тыс. человек. Далее при создании дистрибьюторской и поставочной сетей будут созданы дополнительно 12 тыс. рабочих мест", – отметила представитель компании.

Ожидается, что польский электромобиль Izera сможет разгоняться до скорости 100 км/час менее чем за 8 секунд, преодолевая до 400 км без подзарядки. Электромобиль можно будет заряжать как в домашних условиях, так и на зарядных станциях.

Byliśmy na premierze polskich samochodów elektrycznych. Będą się nazywały IZERA od polskiej rzeki, która wypływa z Gór Izerskich i dalej płynie w świat. Zasięg baterii 400 km, przyspieszenie poniżej 8 sekund do 100. Jak się Wam podobają ? pic.twitter.com/stYWAMkZMz — Polska Grupa Motoryzacyjna (@PolskaGrupaMoto) July 28, 2020

Однако, как отмечает польское издание "Pulsz Biznesu", ElectroMobility Poland пока испытывает проблему со средствами для строительства завода. На запуск продукции необходимо 4-5 млрд злотых (примерно 1 млрд евро), а нынешние акционеры – государственные энергетические компании PGE, Energa, Enea и Tauron – пока что выделили на реализацию проекта всего 70 млн злотых. Поэтому, несмотря на коронавирусной кризис, компания сейчас вынуждена искать других инвесторов.

Издание напоминает, что EMP – это основа правительственного плана по развитию электромобильности, объявленного после парламентских выборов в 2015 году. Нынешний премьер и бывший министр развития Матеуш Моравецький анонсировал тогда, что к 2025 году на польских дорогах будет ездить миллион электрических транспортных средств.