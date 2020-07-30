Кабмин утвердил стратегию развития оператора рынка электроэнергии до 2024 года

Кабинет министров утвердил стратегический план развития и инвестиционную программу государственного предприятия "Оператор рынка" на период до 2024 года.

Как передает БизнесЦензор, соответствующие распоряжения Кабмина №947-р и №948-р от 29 июля обнародованы на официальном правительственном портале.

Согласно пояснительной записке, проект стратегии разработан с целью внедрения конкурентных механизмов функционирования рынка электроэнергии, свободного выбора контрагентов и обеспечения права потребителя свободно выбирать поставщика.

Стратегия предусматривает корпоратизацию госпредприятия "Оператор рынка" и его интеграцию в европейские структуры, создание администратора мониторинга энергетического рынка на национальном уровне, а также возможное объединение рынков электроэнергии Украины, Молдовы и зоны острова Бурштынской ТЭС с объединенным рынком электроэнергии Чехии, Словакии, Венгрии и Румынии с дальнейшей интеграцией в европейский рынок.

Согласно проекту решения об утверждении инвестпрограммы, ГП "Оператор рынка" в 2020 – 2024 годах планирует освоить и профинансировать капитальные инвестиции в сумме 35,76 млн грн, из них 15,29 млн грн в 2020 году.

В частности, планируется создать на базе госпредприятия клиринговое учреждение для проведения расчетов на всех сегментах рынка, а также администратора мониторинга энергетического рынка.

Кроме того, планируется обустроить помещение, которое будет арендовать госпредприятие, и обеспечить защиту данных о работе рынков.

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Как сообщалось, ГП "Оператор рынка" было создано решением правительства в апреле 2019 года с целью обеспечения работы нового оптового рынка электроэнергии.

В новой модели оператор отвечает за рынок "на сутки вперед" и внутрисуточный рынок, организацию купли-продажи на них электроэнергии.