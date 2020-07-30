Шмыгаль пообещал кредиторам продолжить реформу корпоративного управления

Правительство Украины заинтересовано в успешном завершении реформы управления предприятиями государственного сектора экономики.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время встречи с членами Комитета по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

Во встрече приняли участие председатель Комитета Джейсон Пеллмар, управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицки.

"Мы делали и будем делать все шаги для продолжения тех успехов, которые уже достигнуты в реализации этой реформы. От правительства, от президента и от профильных министров есть желание продолжать эту реформу", – подчеркнул премьер.

Шмыгаль напомнил, что накануне, 29 июля, Кабмин поручил начать подготовку и приведению пятнадцати крупнейших государственных предприятий к стандартам ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития).

Также, премьер-министр прокомментировал вопрос о ситуации с зарплатами для руководителей и членов наблюдательных советов государственных предприятий.

"Верховная Рада еще в апреле приняла решение, которым ограничила заработные платы для чиновников всех уровней, а также для членов наблюдательных советов в размере 10 минимальных заработных плат. Такое решение принято на весь период карантина. У правительства нет полномочий отменить закон. У правительства нет возможности прекратить карантин, ведь происходит рост количества заболеваний и развертывание эпидемии", – сказал Шмыгаль.

Как сообщалось, накануне управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне заявил, что реформа корпоративного управления в Украине переживает период определенного кризиса, однако существует надежда следовать дальше по этому пути по итогам консультаций с украинскими властями.

Кроме того, генеральный директор госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус 29 июля передал президенту Владимиру Зеленскому письмо от глав наблюдательных советов госкомпаний с просьбой решить проблему с введенным на период карантина ограничением зарплат в госкомпаниях в 47 тыс. грн в месяц.

Напомним, с введением карантина в марте этого года выплаты чиновникам высокого ранга и руководству госкомпаний были ограничены 10 минимальными зарплатами – 47,23 тыс. грн.

В программе сотрудничества с МВФ stand by власти Украины взяла на себя обязательство отменить это ограничение до 1 июля. В конце этой сессии в первой половине июля президент внес соответствующий вопрос в Верховную Раду на внеочередную сессию, однако потом отозвал его.

В настоящее время карантин в Украине действует до конца августа.