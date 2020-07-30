Энергосообщество одобрило создание биржи природного газа в Украине

Секретариат Энергетического сообщества поддерживает создание биржи природного газа на основе товарной биржи "Украинской энергетической биржи" (УЭБ).

Соответствующий Меморандум о взаимопонимании подписан в четверг, 20 июля, между Секретариатом Энергетического сообщества, Министерством энергетики Украины, Европейским банком реконструкции и развития и Товарной биржей "Украинской энергетической биржи", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Секретариата Энергосообщества.

Соглашение предусматривает общие рамки и условия сотрудничества для поддержки создания биржи природного газа на основе Товарной биржи УЭБ.

"Меморандум направлен на поддержку реструктуризации украинского газового сектора в соответствии с законодательством ЕС для обеспечения конкуренции и предоставления преимуществ украинским потребителям энергии и экономике в целом", – сказано в сообщении.

Первая встреча в рамках Меморандума запланирована на сентябрь 2020 года и будет посвящена подготовке конкретных действий в рамках его выполнения.

Товарная биржа "Украинская энергетическая биржа" (ТБ "УЭБ") создана с целью организации и проведения биржевых торгов энергоресурсами.