В Киеве вновь ограничат движение по проспекту на Троещину

Движение по проспекту Степана Бандеры вновь будет частично ограничено с 00:00 1 августа до 23 августа в связи с ремонтом.

Об этом сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Киевской городской госадминистрации.

"Дорожники начинают ремонт нового участка просп. Степана Бандеры: между путепроводом на ул. Богатырской и просп. Оболонским. Старт работ – в ночь на субботу. Будут обновлять покрытие в направлении ул. Елены Телиги", – сказано в сообщении.

В "Киевавтодоре" уточнили, что во время выполнения работ движение по проспекту будет ограничено.

Как сообщалось, движение по проспекту Степана Бандеры по всем полосам было открыто только 28 июля.

"Киевавтодор" начал капитальный ремонт проспекта Степана Бандеры в июле 2019 года. В связи с ремонтными работами движение по проспекту было ограничено половиной проезжей части.

В сентябре 2018 года "Киевавтодор" по результатам тендера заказал ООО "Автомагистраль-Юг" капитальный ремонт участка проспекта Степана Бандеры от транспортной развязки Северного моста до улицы Елены Телиги длиной около 3 км за 590,22 млн грн. Изначально он должен был быть завершен до конца 2019 года.