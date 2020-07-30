НАБУ проводит обыски в холдинге Новинского

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) проводят обысках в офисах компаний, входящих в "Смарт-Холдинг" Вадима Новинского.

Об этом сообщает пресс-служба холдинга, передает БизнесЦензор.

"В данный момент сотрудники НАБУ проводят обыск в центральном офисе группы компаний Smart Energy (входит в "Смарт-Холдинг"), а также в офисе в селе Яхныки (Полтавская область). Обыски проводятся на основании решения следственного судьи антикоррупционного суда Хамзина", – сказано в сообщении.

В компании уточнили, что следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования в криминальном производстве о законности выдачи в 2017 году специального разрешения на добычу углеводородов компании "Аркона Газ-Энергия", о покупке которой заявила Enwell Energy (бывший Regal Petroleum, входит в группу Smart Energy) на Лондонской фондовой бирже в марте этого года.

В частности, НАБУ расследует законность получения данной компанией лицензии на добычу углеводородов несколько лет назад.

"Enwell Energy купила "Аркону" в марте этого года, соблюдая все законные процедуры, требования украинского законодательства и Лондонской фондовой биржи. Правоохранителям решили получить документы, касающиеся сделки, о чем они сделали предварительный запрос", – отметил генеральный директор Smart Energy Сергей ГлазуновСергей Глазунов.

Как сообщалось, нефтегазовая компания Regal Petroleum plc. (позже переименована в Enwell Energy) с активами в Украине в марте объявила о покупке за $8,63 млн ООО "Аркона Газ-Энергия", которое владеет лицензией на исследовательско-промышленную разработку Свистунивско-Червонолуцского газоконденсатного месторождения в Полтавской области.

В 2018 году Генпрокуратура пыталась признать незаконной выдачу ООО "Аркона Газ-Энергия" специального разрешения на добычу нефти и газа в Полтавской области, однако суд ей отказал.

ООО "Аркона Газ-Энергия" получила спецразрешение в мае 2017 года, СМИ связывали компанию с окружением бывшего президента Петра Порошенко.