БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
4 230 13

НАБУ проводит обыски в холдинге Новинского

НАБУ проводит обыски в холдинге Новинского

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) проводят обысках в офисах компаний, входящих в "Смарт-Холдинг" Вадима Новинского.

Об этом сообщает пресс-служба холдинга, передает БизнесЦензор.

"В данный момент сотрудники НАБУ проводят обыск в центральном офисе группы компаний Smart Energy (входит в "Смарт-Холдинг"), а также в офисе в селе Яхныки (Полтавская область). Обыски проводятся на основании решения следственного судьи антикоррупционного суда Хамзина", – сказано в сообщении.

В компании уточнили, что следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования в криминальном производстве о законности выдачи в 2017 году специального разрешения на добычу углеводородов компании "Аркона Газ-Энергия", о покупке которой заявила Enwell Energy (бывший Regal Petroleum, входит в группу Smart Energy) на Лондонской фондовой бирже в марте этого года.

В частности, НАБУ расследует законность получения данной компанией лицензии на добычу углеводородов несколько лет назад.

"Enwell Energy купила "Аркону" в марте этого года, соблюдая все законные процедуры, требования украинского законодательства и Лондонской фондовой биржи. Правоохранителям решили получить документы, касающиеся сделки, о чем они сделали предварительный запрос", – отметил генеральный директор Smart Energy Сергей ГлазуновСергей Глазунов.

Как сообщалось, нефтегазовая компания Regal Petroleum plc. (позже переименована в Enwell Energy) с активами в Украине в марте объявила о покупке за $8,63 млн ООО "Аркона Газ-Энергия", которое владеет лицензией на исследовательско-промышленную разработку Свистунивско-Червонолуцского газоконденсатного месторождения в Полтавской области.

В 2018 году Генпрокуратура пыталась признать незаконной выдачу ООО "Аркона Газ-Энергия" специального разрешения на добычу нефти и газа в Полтавской области, однако суд ей отказал.

ООО "Аркона Газ-Энергия" получила спецразрешение в мае 2017 года, СМИ связывали компанию с окружением бывшего президента Петра Порошенко.

Автор: 

НАБУ (1545) Новинський Вадим (225) обшук (609) Порошенко Петро (1798)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+2
Росіянин Новинський (Малхасян) до 1996-го працював в "авиа-отряде на кафедре Академии гражданской авиации", а вже з 96 по 98 "с партнерами" створив Лукойл-Северо-Запад... Очевидно, що він, як і Ахметов, підставна качка Пуйла.
показати весь коментар
31.07.2020 07:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
надо мочить мохнорылого
показати весь коментар
30.07.2020 20:53 Відповісти
Васю Федина ищут, видимо, где-то под столом.
показати весь коментар
30.07.2020 21:33 Відповісти
Росіянин Новинський (Малхасян) до 1996-го працював в "авиа-отряде на кафедре Академии гражданской авиации", а вже з 96 по 98 "с партнерами" створив Лукойл-Северо-Запад... Очевидно, що він, як і Ахметов, підставна качка Пуйла.
показати весь коментар
31.07.2020 07:43 Відповісти
"В данный момент сотрудники НАБУ проводят обыск в центральном офисе группы компаний Smart Energy (входит в "Смарт-Холдинг"), а также в офисе В СЕЛЕ Яхныки (Полтавская область).
Обыски проводятся на основании решения следственного судьи антикоррупционного суда Хамзина", - сказано в сообщении.

Источник: https://biz.censor.net/n3211104
показати весь коментар
31.07.2020 09:49 Відповісти
В селе не может быть офиса?
показати весь коментар
31.07.2020 12:29 Відповісти
Да может, конечно. Вон у купивших отель "Днепр" офис в сарае, но это не смутило фонд Госимущества, который проверял покупателя.
показати весь коментар
31.07.2020 12:32 Відповісти
Причём офис компании, купившей отель "Днепр" к офису компании, о которой речь в тексте данной новости?
показати весь коментар
31.07.2020 12:36 Відповісти
Аналогия.
показати весь коментар
31.07.2020 12:46 Відповісти
Неуместная аналогия.
показати весь коментар
31.07.2020 13:04 Відповісти
...только для лишнехромосомных набутылочников она неуместная
показати весь коментар
31.07.2020 13:13 Відповісти
Вот им это и объясняй, я-не из них.
показати весь коментар
31.07.2020 13:39 Відповісти
В частности, НАБУ расследует законность получения данной компанией лицензии
на добычу углеводородов несколько лет назад?..
Адрес резиденции президента Ua:
- Фиш стрит, рыбная улица. Аптека Чиканука.
показати весь коментар
31.07.2020 16:04 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 