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Антимонопольный комитет рассматривает сговор с участием Philip Morris

Антимонопольный комитет рассматривает сговор с участием Philip Morris

Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дела о согласованных действиях, в виде заключения компаниями Philip Morris Products S.A. и KT&G Corporation договора дистрибуции, а также связанных договоров.

Об этом со ссылкой на пресс-службу АМКУ сообщает БизнесЦензор.

"Дело открыто с целью проведения углубленного исследования товарных границ рынков, на которых обращаются альтернативные системы доставки никотина (в частности, табакосодержащие изделия для электрического нагрева (ТВЕН), электронные сигареты, гибридная продукция), а также возможного влияния заявленных согласованных действий на них", - сообщает АМКУ.

АМКУ принимает обоснованные замечания или предложения относительно указанных согласованных действий до 1 сентября 2020 года.

цигарки (364) Антимонопольний комітет (1461) Philip Morris (58)


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