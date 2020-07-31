Минэнерго начало подготовку "зеленых" аукционов

И.о. министра энергетики Ольга Буславец рассказала, что Министерство энергетики приступило к определению годовых квот поддержки возобновляемой энергетики и разработке графиков проведения зеленых аукционов.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики сообщает БизнесЦензор.

"Мы начали работу по определению объемов годовых квот поддержки "зеленой" энергетики, графиков организации аукционов и подготовку нормативно-правовых актов, направленных на имплементацию положений закона", - сказал Буславец.

По данным Минэнерго, продолжаются переговоры с государственными банками и международными финансовыми институтами по привлечению на льготных условиях до 300 млн евро кредитных средств, в частности для покрытия части задолженности ГП "Гарантированный покупатель" по "зеленому" тарифу.

Напомним, Верховная Рада 21 июля приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии", предусматривающий снижение "зеленого тарифа" и компенсацию не менее 20% выплат по нему из госбюджета.

Однако на следующий день народный депутат Анна Скороход, которая избиралась от партии "Слуга народа", но после исключения из этой фракции вошла в депутатскую группу "Партия "За будущее", заблокировала подписание закона, зарегистрировав постановление об отмене голосования.

Скороход (депутатская группа "Партия "За будущее") отозвала свой проект постановления, который блокировал подписание указанного закона.

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