"Укрзализныця" возобновляет социальные выплаты сотрудникам

АО "Укрзализныця" с 1 августа 2020 года возобновляет все социальные выплаты, предусмотренные отраслевым соглашением и коллективным договоров, которые до этого были отсрочены во времени в связи с кризисом, вызванным пандемией COVID-19.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Также будет отменено четырехдневную рабочую неделю для сотрудников, которым осталось до выхода на пенсию три или меньше лет, родителей-одиночек, которые воспитывают несовершеннолетних детей.

Кроме того, сотрудники, которые будут писать заявление на отпуск, в августе будут получать помощь на оздоровление без отсрочки во времени. Другие социальные выплаты, как уверяет компания, тоже будут осуществляться без отсрочки.

Помимо этого, "Укрзализныця" возобновляет ранее отсроченные соцвыплаты работникам. Они будут осуществляться в несколько этапов и должны быть полностью выплачены до конца текущего года.

"Укрзализныця" отсрочила социальные выплаты сотрудникам в связи с внедрением карантинных мер 18 марта 2020 года.