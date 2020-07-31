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Зеленский подписал закон о компенсации "зеленого тарифа" за счет госбюджета

Зеленский подписал закон о компенсации

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии".

Об этом в Facebook сообщил премьер Денис Шмыгаль, передает БизнесЦензор.

"Президент подписал законопроект №3658, который закрепляет ключевые положения правительственного меморандума с производителями "зеленой" энергетики", - сообщил Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, этот закон позволит снизить тариф для солнечных электростанций на 15%, а для ветровых электростанций - на 7,5%.

"На практике это означает, что государство и все украинцы сэкономят почти 7 млрд грн ежегодно. К 2030 году меморандум даст возможность уменьшить объем выплат "зеленой генерации" примерно на 2 млрд евро", - заявил премьер.

Напомним, Верховная Рада 21 июля приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии", предусматривающий снижение "зеленого тарифа" и компенсацию не менее 20% выплат по нему из госбюджета.

Законопроект предусматривает снижение тарифов для СЭС на 15%, для ВЭС – на 7,5% без пролонгации срока их действия.

Также законом предусмотрено постепенное введение ответственности за небаланс фактических и прогнозных графиков производства электроэнергии для всех производителей из возобновляемых источников энергии.

В то же время оператор системы передачи будет обязан компенсировать недоотпущенной производителями ВИЭ электроэнергии вследствие выполнения ими диспетчерских команд.

При этом ко второму чтению в законопроект были внесены существенные правки.

В частности, в законодательство вводится понятие предприятий "зеленой" электрометаллургии, использующих электроэнергию для производства продукции в объеме на менее 50 тысяч тонн в год. Для таких предприятий будет установлен отдельный тариф на передачу электроэнергии, который не учитывает расходы оператора системы передачи на выплаты производителям по "зеленому тарифу".

В то же время законом предусмотрено, что Кабмин будет предусматривать в госбюджете расходы на финансовую поддержку гарантированном покупателю для оплаты электрической энергии по "зеленому тарифу" в размере не менее 20% прогнозной выработки электрической энергии из альтернативных источников на соответствующий год.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як Рада змінила привала для "зеленої" генерації під олігархів

Зеленський Володимир (2526) альтернативна енергетика (702) Зелений тариф (333)


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Топ коментарі
+8
ну шо зелебобики с велосипедов не попадали ???
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31.07.2020 11:12 Відповісти
+3
Зашибись-милиардерам еще и помощь за наш с Вами счет.....Интересно сколько он поимеет с єтих средств.....
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31.07.2020 13:01 Відповісти
+3
Молоток, - Ахметов тебе мерч Шахтера подарит, зеленый дурачок)
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31.07.2020 13:48 Відповісти
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ну шо зелебобики с велосипедов не попадали ???
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31.07.2020 11:12 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=-gHhgVlzL30

Лепрозорий Зеленского
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31.07.2020 15:47 Відповісти
Не попадали. Они продали свои велосипеды, чтобы прошлой зимой оплатить коммуналку.
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31.07.2020 16:44 Відповісти
Ну от нащо писати неперевірену інформацію?
За комуналку вони розплачувались собаками елітних порід.
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31.07.2020 17:37 Відповісти
Зашибись-милиардерам еще и помощь за наш с Вами счет.....Интересно сколько он поимеет с єтих средств.....
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31.07.2020 13:01 Відповісти
С паршивой овцы...
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31.07.2020 13:05 Відповісти
Молоток, - Ахметов тебе мерч Шахтера подарит, зеленый дурачок)
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31.07.2020 13:48 Відповісти
Ослы шоколадные,началось при овоще,исправно при пеце платили из бюджета,и только теперь хоть чуть-чуть снизили нагрузку на бюджет. На 15% и 7,5%.СНИЗИЛИ. Болваны.
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31.07.2020 13:54 Відповісти
Зеленский не перепутал,чьим президентом является, Украины или олигархов,если Украина так должен прекратить красть у народа деньги в бюджете и давать их олигархам или он не понимает для чего бюджет,- для потребностей населения и государства, так какое отношение к этому имеет финансирования бизнеса,бизнесу надо создавать условия на начальном этапе, что бы производство и сбыт наладился и после того бизнес платить должен налоги, а не брать с бюджета, тем более монопольный, там сколько не давай все мало будет,- это же монополия.
Может быть инвестирование в бизнес со стороны государства как в Европе миллионов фермеров,с целью увеличения занятости,проживающих на селе,что бы с бюджета не платить пособие и увеличения налогов с проданной проинвестируемой продукции, а где занятость у олигархов-монополистов - они пришли на всем готовом и вкладывать им не надо, потому что монополисты, цены такие какие они хотят, потому, что нет конкуренции, какие рыночные цены, в Европе конкуренция и при их доходах цена 5-6 центов, а у нас монополия застолбили цены им депутаты 15 центов и качают бабло, так уже народ и промышленность столько не могут платить, так они с бюджета давай .
Лучше бы в больницы зашел в школы, а какая там нищета и отсталость, медикам платят копейки или все сделали попередники, так ему не надо, с фонда короновируса во время пандемии и те деньги забрали,а зачем им больницы, школы для народа?, у их свои есть ведомственные потому, что как власть выражается население биомасса, а они элита им надо все отдельно и лучшее, за счет бюджета, зарплаты выше Европейских, квартиры, машины, охрана и все за счет государства и так им мало вдобавак надо дать деньги с бюддета олигархам и себе откаты получать.
Так может элита те кто страну защищает,людей лечит и учит во время войны и пандемии, а власть превратилась в большевитско-сталинскуюс с фашистскими наклонностями, так сами говорят про людей разного качества, воровскую банду, которую надо менять и судить.
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31.07.2020 16:00 Відповісти
Нужно создавать конкурению,задача власти приобщать население к бизнесу,а не создавать под себя лобисткие законы и крысятничать потом деньки из бюджета, инвестировать в мелкий и средний бизнес в ту же енергетику, приобщать науку, налаживать производство оборудования в небольших фирмах, тогда и цена упадет до 5 евро центов, а не тупо выкачивать деньги из страны , конвертировать и отправлять за границу, усиливая девальвацию грн, а потом делать вид, что власть не понимает почему падает, курс и инфляция, от вывода средств монополиями в том числе за э/э, не рыночных % по финансовой пирамиде гос.долга.
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31.07.2020 17:44 Відповісти
чмо
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31.07.2020 16:18 Відповісти
Ахметов устроил коррупционную схему, а Зеленский ее продолжил и теперь народ должен оплачивать за свой счет олигарху схемы. Зеленский - это гниль олигархическая!
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31.07.2020 16:20 Відповісти
Зеленский подписал закон о компенсации "зеленого тарифа" за счет госбюджета

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Не верно.
Правильно - "за счет сотрудников офиса президента и самого Президента".
А не за счет наших налогов.
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31.07.2020 16:41 Відповісти
Вот действительно, что из бедных, **********, сделает народ - нищими, но зато олигархи вообще озолотятся.
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31.07.2020 19:05 Відповісти

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