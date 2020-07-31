Зеленский подписал закон о компенсации "зеленого тарифа" за счет госбюджета
Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии".
Об этом в Facebook сообщил премьер Денис Шмыгаль, передает БизнесЦензор.
"Президент подписал законопроект №3658, который закрепляет ключевые положения правительственного меморандума с производителями "зеленой" энергетики", - сообщил Шмыгаль.
По словам Шмыгаля, этот закон позволит снизить тариф для солнечных электростанций на 15%, а для ветровых электростанций - на 7,5%.
"На практике это означает, что государство и все украинцы сэкономят почти 7 млрд грн ежегодно. К 2030 году меморандум даст возможность уменьшить объем выплат "зеленой генерации" примерно на 2 млрд евро", - заявил премьер.
Напомним, Верховная Рада 21 июля приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии", предусматривающий снижение "зеленого тарифа" и компенсацию не менее 20% выплат по нему из госбюджета.
Законопроект предусматривает снижение тарифов для СЭС на 15%, для ВЭС – на 7,5% без пролонгации срока их действия.
Также законом предусмотрено постепенное введение ответственности за небаланс фактических и прогнозных графиков производства электроэнергии для всех производителей из возобновляемых источников энергии.
В то же время оператор системы передачи будет обязан компенсировать недоотпущенной производителями ВИЭ электроэнергии вследствие выполнения ими диспетчерских команд.
При этом ко второму чтению в законопроект были внесены существенные правки.
В частности, в законодательство вводится понятие предприятий "зеленой" электрометаллургии, использующих электроэнергию для производства продукции в объеме на менее 50 тысяч тонн в год. Для таких предприятий будет установлен отдельный тариф на передачу электроэнергии, который не учитывает расходы оператора системы передачи на выплаты производителям по "зеленому тарифу".
В то же время законом предусмотрено, что Кабмин будет предусматривать в госбюджете расходы на финансовую поддержку гарантированном покупателю для оплаты электрической энергии по "зеленому тарифу" в размере не менее 20% прогнозной выработки электрической энергии из альтернативных источников на соответствующий год.
Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як Рада змінила привала для "зеленої" генерації під олігархів
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Лепрозорий Зеленского
За комуналку вони розплачувались собаками елітних порід.
Может быть инвестирование в бизнес со стороны государства как в Европе миллионов фермеров,с целью увеличения занятости,проживающих на селе,что бы с бюджета не платить пособие и увеличения налогов с проданной проинвестируемой продукции, а где занятость у олигархов-монополистов - они пришли на всем готовом и вкладывать им не надо, потому что монополисты, цены такие какие они хотят, потому, что нет конкуренции, какие рыночные цены, в Европе конкуренция и при их доходах цена 5-6 центов, а у нас монополия застолбили цены им депутаты 15 центов и качают бабло, так уже народ и промышленность столько не могут платить, так они с бюджета давай .
Лучше бы в больницы зашел в школы, а какая там нищета и отсталость, медикам платят копейки или все сделали попередники, так ему не надо, с фонда короновируса во время пандемии и те деньги забрали,а зачем им больницы, школы для народа?, у их свои есть ведомственные потому, что как власть выражается население биомасса, а они элита им надо все отдельно и лучшее, за счет бюджета, зарплаты выше Европейских, квартиры, машины, охрана и все за счет государства и так им мало вдобавак надо дать деньги с бюддета олигархам и себе откаты получать.
Так может элита те кто страну защищает,людей лечит и учит во время войны и пандемии, а власть превратилась в большевитско-сталинскуюс с фашистскими наклонностями, так сами говорят про людей разного качества, воровскую банду, которую надо менять и судить.
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Не верно.
Правильно - "за счет сотрудников офиса президента и самого Президента".
А не за счет наших налогов.