"Ощадбанк" запустил услугу выдачи наличных на кассах

Государственный Ощадбанк (Киев) запустил сервис выдачи наличных с платежных средств, в том числе с банковских карточек, при оплате покупок на кассах торговых сетей WOG, Varus и "Аптека низких цен", без необходимости использовать банкоматы.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Новый сервис является очень удобным для клиентов: не нужно тратить время на поиски банкомата или банковского отделения. Они спокойно смогут снимать определенную сумму наличных средств в кассах торгово-сервисных предприятий, многие из которых работают круглосуточно", – сказал предправления Ощадбанка Андрей Пышный.

Согласно сообщению, для пользования услугой нужно сообщить кассиру о снятии наличных и назвать необходимую сумму до 500 грн, а затем ввести PIN-код на POS-терминале.

Отмечается, что снять наличные при осуществлении покупок могут пользователи карт MasterCard, VISA или ПРОСТІР любого украинского банка.

Как сообщалось, в июне ПриватБанк запустил сервис выдачи наличных в кассах в 65 тыс. торговых точек, а в конце июля расширил сервис на кассы супермаркетов "Сильпо", Varus и "Фора".

Нацбанк с 1 августа упростил порядок осуществления и учета операций по получению наличных держателями электронных платежных средств, в том числе платежных карт, с касс предприятий торговли, общественного питания и услуг, которые используют регистраторы расчетных операций (РРО).

щадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2020 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал второе место (310,78 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.