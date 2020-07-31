Волынские газовики планируют поверить 20 тысяч счетчиков

За счет АО "Волыньгаза" в этом году будет поверено 19700 приборов учета газа бытовых потребителей. Всего же на Волыни 44 тыс. неповеренных счетчиков газа. Коррективы в работу газовиков вносит и карантин.

Об этом со ссылкой на пресс-службу АО "Волыньгаза" сообщает БизнесЦензор.

"На сегодня услуга ГП "Волыньстандартметрология" по поверке одного счетчика газа стоит 33 грн. Эта сумма предусмотрена в тарифе на распределение газа, который утверждает для газораспределительной компании "Волыньгаз" госрегулятор НКРЭКУ. Поэтому для потребителя газа она бесплатная. Поверку современных счетчиков специалисты осуществляют раз в 8 лет, а старых моделей – раз в 5 лет. Ответственность за несвоевременную поверку счетчиков для потребителя не предусмотрена", – сообщает компания.

"25% счетчиков, которые поверяют специалисты, подлежат замене. Их заменяем на новые за счет компании. Остальные приборы учета, которые признаны пригодными для использования, возвращаем в дома Волыни", – разъясняет директор технический АО "Волыньгаз" Павел Козюк.

Более 90% Волыни обеспечены счетчиками газа. 218 тыс. бытовых потребителей из 240 тыс, которые используют газ в быту, в домах имеют приборы учета газа. Оператор газораспределительной сети (ГРМ), выполняя свои лицензионные условия, поверку осуществляет совместно со специалистом государственного предприятия "Волыньстандартметрология". На поверку счетчика предусмотрено 2 месяца.

"По поводу поверки счетчиков бытовые потребители могут получить консультации в режиме онлайн у менеджеров Центров обслуживания клиентов и Контакт-центре по следующим номерам: 067 33 39 104 и (0332) 280 – 104", – сообщает "Волыньгаз".

Соответствующая информация размещена на официальном веб-портале "Волыньгаз". Также авторизованные потребители имеют прекрасную возможность все газовые вопросы решать в "Личном кабинете" на сайте 104.ua.