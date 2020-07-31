"Альфа Банк" сократил прибыль в первом полугодии почти вдвое

Чистая прибыль Альфа Банка (Киев) по итогам января-июня 2020 года составила 462,23 млн грн, что в 1,96 раза меньше этого показателя за аналогичный период 2019 года (909,67 млн грн), свидетельствует обнародованная на сайте финучреждения отчетность.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Чистая прибыль за второй квартал 2020 года составила 167,23 млн грн, что в 2,3 раза меньше, чем за соответствующий период прошлого года (382,76 млн грн).

Сокращение объема прибыли в первом полугодии текущего года к тому же периоду 2019 года, в том числе обусловлено увеличением отчислений на формирование резервов под сокращение полезности процентных финактивов в 2,7 раза (до 1,64 млрд грн).

Чистый комиссионный доход за первое полугодие составил 1,46 млрд грн, что на 11,5% больше, чем в первом полугодии 2019 года.

Согласно отчету, обнародованному на сайте банка, его чистый процентный доход за полгода увеличился на 32,4% к аналогичному периоду прошлого года – до 2,55 млрд грн.

Активы банка за отчетный период выросли на 11,5% – до 80,2 млрд грн, в то время как кредиты клиентам сократились на 0,2%, до 39,1 млрд грн.

Обязательства выросли на 12,4% - до 71,2 млрд грн, а депозиты клиентов – на 11%, до 65,8 млрд грн.

Собственный капитал с начала года вырос на 5,1% – до 8,95 млрд грн, уставный капитал остался неизменным (28,73 млрд грн).

По данным Нацбанка Украины, на начало года крупнейшими акционерами Альфа-Банка опосредованно являлись Михаил Фридман (31,483767%), Герман Хан (20,085856%), Алексей Кузьмичев (15,638704%), Петр Авен (11,881235%) и UniCredit S.p.A. (Италия, 9,484448%).

Альфа-Банк на 1 июня 2020 года по размеру общих активов (94,113 млрд грн) занимал 6-е место среди 75 действовавших в стране банков.