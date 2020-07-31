Экспорт зерновых в новом сезоне достиг 2,3 миллиона тонн

Украина с начала нового 2020/2021 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 31 июля 2020 года экспортировала 2,33 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 1,13 млн тонн меньше, чем на эту дату в прошлом МГ.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно данным информационно-аналитического портала АПК Украины, к настоящему времени экспортировано 1,19 млн тонн пшеницы, 424 тыс. тонн кукурузы и 714 тыс. тонн ячменя.

По состоянию на 31 июля текущего года экспортировано также 17 тыс. тонн муки.

Как сообщалось, Украина в 2019/2020 МГ экспортировала рекордные 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 13,5% превышает показатель предыдущего МГ.