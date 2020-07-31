Нацбанк разрешил Ярославскому купить банк Пинчука
Национальный банк Украины согласовал Александру Ярославскому прямое приобретение существенного участия в размере 100% уставного капитала АО "Банк Кредит Днепр".
Соответствующее решение Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка принял 30 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.
НБУ напоминает, что контроллером АО "Банк Кредит Днепр" является Виктор Пинчук, который опосредованно владеет 100% уставного капитала банка. Заявитель обязуется предоставлять банку полную финансовую поддержку для обеспечения надлежащего финансового состояния.
Как сообщалось, в апреле Антимонопольный комитет предоставил Ярославскому разрешение на приобретение свыше 50% акций банка "Кредит-Днепр", который принадлежит Пинчуку.
Ранее Ярославский сообщил Национальному банку Украины о намерении купить банк "Кредит Днепр" у Пинчука, заявила в январе первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, отметив, что полный пакет документов на согласование существенного участия в банке бизнесмен пока не подавал.
По данным отчетности, чистая прибыль банка "Кредит Днепр" по итогам деятельности в 2019 году составила 309,9 млн грн, тогда как в 2018 году его чистый убыток составлял 551,5 млн грн.
Банк "Кредит Днепр" основан в 1993 году. Его единственным акционером является компания "Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед", которая опосредованно принадлежит Виктору Пинчуку.
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (11,78 млрд грн) банк занимал 21 место среди 76 действующих.
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Но будут учить других, что всего добились собственным умом.
В смысле НЕ гуглпереводом?
Это типа "надбавка за знание иностранного языка"?
Впрочем, и в первом, и во втором случае смысл термина "барыга" тебе недоступен.....
Вот такая история, "любитель истины" )
Эти пенсионеры, млять, в трёхподъездном доме не могут ОСББ создать. Ты представляешь себе собрание 10 ТЫСЯЧ пенсионеров, принимающее решение?
Чао, умник. Впредь старайся не хамить незнакомым людям, надеюсь тебя этому учили папа с мамой.
Итак:
1. "барыга" - ПЕРЕКУПЩИК КРАДЕНОГО. "Перекупщик" означает купил дёшево - продал дорого. Что такое "краденое" надеюсь пояснять не нужно. Причём такая деятельность не одноразовая, а систематическая. Прошу ну хотя бы десяток примеров перекупки тов. Порошенко.
2. "барыга" - МЕЛКИЙ ТОРГОВЕЦ, СПЕКУЛЯНТ. У тебя хвати смелости назвать Порошенко "мелким"?
Так что, мой юговосточный друг, нихрена с барыгой у тебя не складывается...
но вы же знаете цитаты великих западных миллиардеров - "Я готов отчитаться за каждый доллар, но не спрашивайте меня, как я заработал первый миллион»