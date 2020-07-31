Нацбанк разрешил Ярославскому купить банк Пинчука

Национальный банк Украины согласовал Александру Ярославскому прямое приобретение существенного участия в размере 100% уставного капитала АО "Банк Кредит Днепр".

Соответствующее решение Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка принял 30 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

НБУ напоминает, что контроллером АО "Банк Кредит Днепр" является Виктор Пинчук, который опосредованно владеет 100% уставного капитала банка. Заявитель обязуется предоставлять банку полную финансовую поддержку для обеспечения надлежащего финансового состояния.

Как сообщалось, в апреле Антимонопольный комитет предоставил Ярославскому разрешение на приобретение свыше 50% акций банка "Кредит-Днепр", который принадлежит Пинчуку.

Ранее Ярославский сообщил Национальному банку Украины о намерении купить банк "Кредит Днепр" у Пинчука, заявила в январе первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, отметив, что полный пакет документов на согласование существенного участия в банке бизнесмен пока не подавал.

По данным отчетности, чистая прибыль банка "Кредит Днепр" по итогам деятельности в 2019 году составила 309,9 млн грн, тогда как в 2018 году его чистый убыток составлял 551,5 млн грн.

Банк "Кредит Днепр" основан в 1993 году. Его единственным акционером является компания "Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед", которая опосредованно принадлежит Виктору Пинчуку.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (11,78 млрд грн) банк занимал 21 место среди 76 действующих.