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Нацбанк разрешил Ярославскому купить банк Пинчука

Нацбанк разрешил Ярославскому купить банк Пинчука

Национальный банк Украины согласовал Александру Ярославскому прямое приобретение существенного участия в размере 100% уставного капитала АО "Банк Кредит Днепр".

Соответствующее решение Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка принял 30 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

НБУ напоминает, что контроллером АО "Банк Кредит Днепр" является Виктор Пинчук, который опосредованно владеет 100% уставного капитала банка. Заявитель обязуется предоставлять банку полную финансовую поддержку для обеспечения надлежащего финансового состояния.

Как сообщалось, в апреле Антимонопольный комитет предоставил Ярославскому разрешение на приобретение свыше 50% акций банка "Кредит-Днепр", который принадлежит Пинчуку.

Ранее Ярославский сообщил Национальному банку Украины о намерении купить банк "Кредит Днепр" у Пинчука, заявила в январе первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, отметив, что полный пакет документов на согласование существенного участия в банке бизнесмен пока не подавал.

По данным отчетности, чистая прибыль банка "Кредит Днепр" по итогам деятельности в 2019 году составила 309,9 млн грн, тогда как в 2018 году его чистый убыток составлял 551,5 млн грн.

Банк "Кредит Днепр" основан в 1993 году. Его единственным акционером является компания "Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед", которая опосредованно принадлежит Виктору Пинчуку.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (11,78 млрд грн) банк занимал 21 место среди 76 действующих.

Пінчук Віктор (211) Ярославський Олександр (180)


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Топ коментарі
+6
Цивилизованных олигархов не бывает (по крайней мере у нас). Все свои активы они выдурили за взятки или благодаря родственным и клановым связям (т.е. по сути украли у украинского народа). А не благодаря своему гениальному уму или управленческим ноу-хау (даже не хочу здесь упоминать Гейтса, Маска или Цукерберга)
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31.07.2020 17:18 Відповісти
+6
Их обоих роднит то, что к деньгам и власти они пришли за счет удачного замужества. У Ярославского тесть руководил Харьковской области, а у Порошенко тесть был зам министра здравоохранения.

Но будут учить других, что всего добились собственным умом.
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31.07.2020 20:32 Відповісти
+4
Ярославский, наряду с Порошенко - один из двух цивилизованных олигархов Украины, строящих прозрачный бизнес
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31.07.2020 13:29 Відповісти
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Ярославский, наряду с Порошенко - один из двух цивилизованных олигархов Украины, строящих прозрачный бизнес
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31.07.2020 13:29 Відповісти
И все равно все они выходцы из 90-х годов, только тогда такие меняли на базарах купоны на рубли, а теперь меняют офшоры на банки.
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31.07.2020 15:05 Відповісти
не возражаю! просто за ними нет такого откровенно уголовного прошлого (и настоящего), как у большинства других. причем экономические преступления, уклонение от уплаты налогов и т.п. там конечно есть в истории, но это не то же самое, что подрыв бомбы на стадионе или заказы поджогов врагов и т.п.
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31.07.2020 16:50 Відповісти
Все равно барыга остается барыгой )
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31.07.2020 16:55 Відповісти
ну это совковое понятие. в целом это негативное явление только если речь идет о перепродаже заведомо краденого имущества. в ином случае это коммерция.
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31.07.2020 17:08 Відповісти
Цивилизованных олигархов не бывает (по крайней мере у нас). Все свои активы они выдурили за взятки или благодаря родственным и клановым связям (т.е. по сути украли у украинского народа). А не благодаря своему гениальному уму или управленческим ноу-хау (даже не хочу здесь упоминать Гейтса, Маска или Цукерберга)
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31.07.2020 17:18 Відповісти
Их обоих роднит то, что к деньгам и власти они пришли за счет удачного замужества. У Ярославского тесть руководил Харьковской области, а у Порошенко тесть был зам министра здравоохранения.

Но будут учить других, что всего добились собственным умом.
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31.07.2020 20:32 Відповісти
https://biz.censor.net/user/43002, ми бачимо лише слуг.
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01.08.2020 00:27 Відповісти
А идиот остаётся идиотом. Спроси у учительницы ЧТО означает слово "барыга" прежде чем его использовать.
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31.07.2020 18:23 Відповісти
Ух как тебя задело ) небось за живое ))
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31.07.2020 18:59 Відповісти
Два как-цапи залізли на український форум, щоб вияснити, хто з них кращий "барига".
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01.08.2020 00:30 Відповісти
Слышь, махнарылый, не в службу а в дружбу - насколько дороже оплачиваются посты на украинском?
В смысле НЕ гуглпереводом?
Это типа "надбавка за знание иностранного языка"?
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01.08.2020 09:39 Відповісти
Видишь ли, я как человек взрослый считаю своим долгом в меру сил нести свет разума подрастающему поколению. Так что не выпендривайся и спроси у учительницы ЧТО означает слово "барыга"
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01.08.2020 09:38 Відповісти
Придурок, я учился еще 60-х годах у настоящих школьных учителей, когда дети читали книжки и уважали старших.
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01.08.2020 10:05 Відповісти
Учился - не значит научился. Или ты просто на старости лет выжил из ума?
Впрочем, и в первом, и во втором случае смысл термина "барыга" тебе недоступен.....
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01.08.2020 11:02 Відповісти
Зря пыжишься. Только лишний раз подтверждаешь своё быдлячество, оскорбляя незнакомых людей.
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01.08.2020 11:35 Відповісти
Если мне незнаком дурак, называющий огурец помидором - я должен с ним согласиться?
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01.08.2020 13:02 Відповісти
и что оно дало тем детям? из них выросло поколение тупых совков. ты тому яркое подтверждение
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01.08.2020 11:09 Відповісти
Не суди по себе. И несудимым будешь )
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01.08.2020 11:33 Відповісти
Если говорить об учебе и образовании - мое поколение на порядок выше твоего. Твои одногодки не все помнят таблицу умножения )
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01.08.2020 11:38 Відповісти
Насчет поколения совков. Вот как раз такие как Порошенко и Ярославский, которых ты защищаешь, и воспользовались плодами совка, присвоив (украв) с помощью своих постсовковых родственников имущество государства Украина.
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01.08.2020 11:58 Відповісти
Да, да! Нужно было отдать Криворожсталь десяти тысячам пенсионеров - ох они бы науправлялись на собрании акционеров!
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01.08.2020 13:03 Відповісти
Не перекручивай, десятки тысяч акционеров (в т.ч. пенсионеры) были бы владельцами акций (т.е. собственниками) Криворожстали (и прочих предприятий Украины). А управляли бы ими Совет акционеров во главе с Правлением (как это принято во всем цивилизованном мире). Я кстати до сих пор являюсь владельцем акций Запорожстали и Крымсоды, которые обменял в 90-х на ваучеры своей семьи. Поначалу меня приглашали на собрания, прислали бумажные свидетельства о владении акции и даже переводили какие-то дивиденды. Но вскоре уважаемые тобой "цивилизованные олигархи", (правда тогда они еще не были олигархами в полном смысле этого слова) в сговоре с подкупленными чиновниками правительства, депутатами и юристами замылили этот процесс, похоронив в зародыше украинский фондовый рынок и рынок ценных бумаг, которых нет до сих пор спустя 30 лет. В итоге эти бумажки (акции) у меня лежат в столе (на память и в назидание внукам).
Вот такая история, "любитель истины" )
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01.08.2020 13:38 Відповісти
А расскажи мне, ревнитель справедливости, ОТКУДА С САМОГО НАЧАЛА из десяти тысяч пенсионеров-владельцев акций ВОЗНИКНЕТ это правление?
Эти пенсионеры, млять, в трёхподъездном доме не могут ОСББ создать. Ты представляешь себе собрание 10 ТЫСЯЧ пенсионеров, принимающее решение?
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02.08.2020 10:35 Відповісти
Теперь насчет "барыги". Если ты такой педантичный ревнитель истины и хочешь ткнуть меня носом, сказав что Порошенко и Ярославский не могут быть барыгами потому что не скупали краденные вещи, так я тебе отвечу - они оба (как и другие им подобные) имеют полное право называться барыгами, т.к. на 99% завладевали своим имуществом и активами с нарушениями закона (а именно коррупции, мошенничества, превышения власти и т.д. ). А может даже иногда путем обычного воровства
Чао, умник. Впредь старайся не хамить незнакомым людям, надеюсь тебя этому учили папа с мамой.
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01.08.2020 13:47 Відповісти
Молодец! Приветствую желание осмысленно использовать термины!
Итак:
1. "барыга" - ПЕРЕКУПЩИК КРАДЕНОГО. "Перекупщик" означает купил дёшево - продал дорого. Что такое "краденое" надеюсь пояснять не нужно. Причём такая деятельность не одноразовая, а систематическая. Прошу ну хотя бы десяток примеров перекупки тов. Порошенко.
2. "барыга" - МЕЛКИЙ ТОРГОВЕЦ, СПЕКУЛЯНТ. У тебя хвати смелости назвать Порошенко "мелким"?
Так что, мой юговосточный друг, нихрена с барыгой у тебя не складывается...
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02.08.2020 10:31 Відповісти
Тебе нечего делать? А мне есть чем заняться (хоть я и пенсионер) мне завтра на работу.
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02.08.2020 10:38 Відповісти
Ага, понял. Раз на работу завтра - сегодня можно хрню нести. Правильно?
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02.08.2020 12:12 Відповісти
пнх
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02.08.2020 12:56 Відповісти
"Впредь старайся не хамить незнакомым людям, надеюсь тебя этому учили папа с мамой."
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02.08.2020 13:00 Відповісти
Пацан, ты меня достал, не порть настроение
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02.08.2020 13:10 Відповісти
О, пацан, этот эвфемизм - намёк на мою глупость, мою молодость или а комплексе:?
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02.08.2020 16:47 Відповісти
классно тебя тыкнули в твое же дерьмо. стой и обтекай...
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02.08.2020 18:25 Відповісти
Двое в драку - третий в сраку.
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03.08.2020 09:04 Відповісти
Ты послушай говорок этого "цивилизованного". Это ГБ-шный зиц-председатель. Его главный советник по экономике Эрик Нойман вообще гражданин эрэфии.
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01.08.2020 11:12 Відповісти
звідки у нього гроші, у цього "прозрачного" бізнесмена? Кремль позичив?
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01.08.2020 13:38 Відповісти
Цивилизованый олигарх это как гитляр сам не убивал а по его команде .все олигархов нахйу с Украины тогда можно говорить о каком то сдвиге в развитии Украины
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02.08.2020 13:28 Відповісти
Самый короткий анекдот "Порошенко - один из двух цивилизованных олигархов Украины"
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02.08.2020 18:30 Відповісти
У Ярославського гроші з росії?
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31.07.2020 13:53 Відповісти
у Ярославського гроші від DCH та від продажу УкрСиббанку французам.
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31.07.2020 16:51 Відповісти
А до этого от тестя, который руководил при советах харьковской областью. Наверняка участвовал не в приватизации, а в прихватизации, как и Порошенко с папою и своим тестем.
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31.07.2020 20:34 Відповісти
не возражаю.
но вы же знаете цитаты великих западных миллиардеров - "Я готов отчитаться за каждый доллар, но не спрашивайте меня, как я заработал первый миллион»
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17.08.2020 10:15 Відповісти
Кучма - удрал из ТКГ. Пинчук - продал банк. К чему бы это?
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01.08.2020 07:08 Відповісти
На пенсию в Лондон
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01.08.2020 11:13 Відповісти
Ще один жидівський спонсор прєпіздєнта отримав зроблений гешефт.
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01.08.2020 20:19 Відповісти

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