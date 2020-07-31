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Набсовет "Укрнафты" назначил нового главу компании без конкурса

Набсовет

Наблюдательный совет ПАО "Укрнафта" и глава правления компании Олег Гез в пятницу заключили контракт.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, за день до подписания контракта набсовет прекратил полномочия Геза как члена правления, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, в конце мая набсовет "Укрнафты" решил прекратить конкурс на главу правления, назначив на эту должность Олега Геза, который руководил компанией в должности и.о. главы с мая 2019 года.

Инициаторами такого решения стали представители Игоря Коломойского и партнеров, их поддержали назначенные "Нафтогазом" члены набсовета и непосредственно директор по юридическим вопросам НАК Ярослав Теклюк.

На то время глава набсовета "Укрнафты", исполнительный директор НАК Юрий Витренко заявил, что голосовал против такого решения и обратился к главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву с просьбой его разъяснить.

Однако в "Нафтогазе" заявили, что правления НАК поддерживает назначение главой "Укрнафты" исполняющего обязанности главы Олега Геза без конкурса, поскольку считает, что отбор кандидатов не отвечал стандартам корпоративного управления. 

Под руководством Олега Геза "Укрнафта" в последнее время подписала ряд мировых соглашений с компаниями окружения Коломойского на 7,6 млрд грн. Финансовые результаты работы нефтяной компании за 2019 год еще не опубликованы.

"Укрнафта" в 2019 году увеличила добычу нефти и конденсата на 4,7% (на 0,07 млн тонн) по сравнению с 2018 годом – до 1,52 млн тонн, природного газа – на 7,5% (на 0,08 млрд куб. м), до 1,16 млрд куб. м, производство сжиженного газа – на 1,8% (на 2 тыс. тонн), до 112 тыс. тонн.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.

наглядова рада (565) Укрнафта (861)


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Топ коментарі
+12
Набсовет "Укрнафты" назначил нового главу компании без конкурса - Цензор.НЕТ 1905
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31.07.2020 15:01 Відповісти
+10
дайте вгадаю... єврей?
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31.07.2020 15:07 Відповісти
+7
БИНГО!) ... а шо такое?)))
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31.07.2020 16:10 Відповісти
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Набсовет "Укрнафты" назначил нового главу компании без конкурса - Цензор.НЕТ 1905
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31.07.2020 15:01 Відповісти
дайте вгадаю... єврей?
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31.07.2020 15:07 Відповісти
БИНГО!) ... а шо такое?)))
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31.07.2020 16:10 Відповісти
А у них зарплаты маленькие Работать в лом
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31.07.2020 17:12 Відповісти
беня тырит всю страну
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31.07.2020 18:34 Відповісти
А где зебилы делись все?
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01.08.2020 06:33 Відповісти
Друг друга **** в жопы, рассказывая легенды о том как они всех сами себя сделали.
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01.08.2020 19:57 Відповісти
интересно сколько % евреев среди населения Украины? и почему они поступово становятся титульной нацией?
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01.08.2020 07:24 Відповісти
Евреи здесь абсолютно не причём. Вы может имели ввиду "жиды"?
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01.08.2020 12:06 Відповісти
Там в правлении и наблюдательных советах хоть один украинец остался?
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01.08.2020 14:25 Відповісти
опять вместо прибыли будут убытки, договорняки, схемы, и слив денег бене
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01.08.2020 22:33 Відповісти
Можно подумать, что Витренко эталон честности и порядочности. Но он не был из команды Бени. Вот и вся разница.
То, что не выполнены обязательные условия для проведения конкурса, это проблемы должны быть у "Укранфты" и "Нафтогазе", при должном подходе к делу у государства. А у руля сегодня ручной клоун Бени. Так что на Закон рассчитывать не придется.
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03.08.2020 08:05 Відповісти

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