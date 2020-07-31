Набсовет "Укрнафты" назначил нового главу компании без конкурса

Наблюдательный совет ПАО "Укрнафта" и глава правления компании Олег Гез в пятницу заключили контракт.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, за день до подписания контракта набсовет прекратил полномочия Геза как члена правления, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, в конце мая набсовет "Укрнафты" решил прекратить конкурс на главу правления, назначив на эту должность Олега Геза, который руководил компанией в должности и.о. главы с мая 2019 года.

Инициаторами такого решения стали представители Игоря Коломойского и партнеров, их поддержали назначенные "Нафтогазом" члены набсовета и непосредственно директор по юридическим вопросам НАК Ярослав Теклюк.

На то время глава набсовета "Укрнафты", исполнительный директор НАК Юрий Витренко заявил, что голосовал против такого решения и обратился к главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву с просьбой его разъяснить.

Однако в "Нафтогазе" заявили, что правления НАК поддерживает назначение главой "Укрнафты" исполняющего обязанности главы Олега Геза без конкурса, поскольку считает, что отбор кандидатов не отвечал стандартам корпоративного управления.

Под руководством Олега Геза "Укрнафта" в последнее время подписала ряд мировых соглашений с компаниями окружения Коломойского на 7,6 млрд грн. Финансовые результаты работы нефтяной компании за 2019 год еще не опубликованы.

"Укрнафта" в 2019 году увеличила добычу нефти и конденсата на 4,7% (на 0,07 млн тонн) по сравнению с 2018 годом – до 1,52 млн тонн, природного газа – на 7,5% (на 0,08 млрд куб. м), до 1,16 млрд куб. м, производство сжиженного газа – на 1,8% (на 2 тыс. тонн), до 112 тыс. тонн.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.