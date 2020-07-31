Объем наличной гривни вырос за три месяца на 60 миллиардов. ИНФОГРАФИКА
На 1 июля 2020 года в наличном обороте Украины находилось наличности на сумму 486,3 млрд грн, в частности банкнот – на 483,4 млрд грн (2,96 млрд штук), монет – на 2,8 млрд грн (13,4 млрд штук).
С начала этого года сумма наличных денег в обращении выросла на 14,4% (на 61,2 млрд грн) по сравнению с ее уменьшением на 1,6% (или на 6,4 млрд грн) за аналогичный период прошлого года, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины (НБУ).
При этом весь рост объема наличных пришелся на второй квартал.
"Это связано с ситуацией, сложившейся из-за распространения коронавируса и карантинными ограничениями, введенными для борьбы с ним. В Украине после введения карантина наличные дольше задерживается в обращении", – считают в НБУ.
В частности, на ситуацию могло повлиять то, что во время карантина граждане меньше потребляли товаров и услуг, откладывали наличные "на всякий случай". Кроме того, на рост наличности могли повлиять государственные выплаты для поддержки населения, в том числе пенсионеров, которые в основном предпочитают наличные, а также рост неофициальных расчетов в тех видах деятельности, работа которых была временно ограничена из-за карантина.
Таким образом, на 1 июля на одного украинца приходится 71 банкнот, а разменных и оборотных монет, которые являются средством платежа, – 185 (в начале года – 70 банкнот и 182 монеты соответственно).
В частности, в обращении находится уже около 34 млн новых банкнот номиналом 1000 гривен, а также 16,5 млн и 1,3 млн новых оборотных монет номиналами 5 и 10 гривен соответственно. В то же время больше всего по количеству, как и ранее, в наличном обращении находится 200-гривневых банкнот (почти 23,2% от всего количества банкнот в обращении) и монет номиналом 10 копеек (около 28,9% от всего количества монет в обращении).
Как сообщалось, на 1 апреля 2020 в наличном обороте Украины находилось наличности на сумму 424,2 млрд грн, в частности банкнот - 421,4 млрд грн (2,8 млрд штук) и монет - 2,7 млрд грн (13,4 млрд штук).
За первые три месяца этого года наличные деньги в обращении сократилась на 0,8 млрд грн (на 0,2%) по сравнению с уменьшением наличности на 6,2% (или на 24,7 млрд грн) за аналогичный период прошлого года.
По данным НБУ, в наличном обращении по состоянию на 1 января 2020 года находилось наличности на общую сумму 425 млрд грн, что на 6,2% больше чем на начало 2019 года (400,1 млрд грн).
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Как говорил Свирид Петрович
ГолобородькоГолохвастов, да, да, но нет!
Кстати, когда Петр Алексеевич проиграл выборы, картоха в магазинах была по 12. А сейчас по 9-10. Так что несмотря на рост денежной массы, основные товары не дорожают, а кое-что даже дешевеет.
Меня в фейсбуке одно ЗЕубожество даже убить хочет. При том что это убожество само вклинилось в разговор где его не звали.
ЗЕ - каста убогих, обиженных жизнью дегенератов. Которые кстати половина уже попряталась в жопах где-то.. А так они все страдают на отсутствие интеллекта впринципе.
банкноты с монетками в темных сейфах от скуки трахаются между собой и размножаются?
Это грабёж а не мониторинг. Пусть дальше грабят никто к ним обращаться не будет. Кто будет доверять банкам когда они тупо отжимают деньги.
Декларации депутатов так и не проверили.
Кто-то вообще у вас проверяет КАЧЕСТВО ваших собственных новостей?
31.07.20 13:52 Объем наличной гривни вырос за три месяца на 60 миллиардов. ИНФОГРАФИКА
Объём наличной гривни - это сколько ВСЕГО её изготовлено!
На 1 июля 2020 года в наличном обороте Украины находилось наличности на суммуИсточник: https://biz.censor.net/n3211229
В наличном обороте - это сколько прошло через кассовые аппараты
ЭТО ДВЕ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ!