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Объем наличной гривни вырос за три месяца на 60 миллиардов. ИНФОГРАФИКА

Объем наличной гривни вырос за три месяца на 60 миллиардов. ИНФОГРАФИКА

На 1 июля 2020 года в наличном обороте Украины находилось наличности на сумму 486,3 млрд грн, в частности банкнот – на 483,4 млрд грн (2,96 млрд штук), монет – на 2,8 млрд грн (13,4 млрд штук).

С начала этого года сумма наличных денег в обращении выросла на 14,4% (на 61,2 млрд грн) по сравнению с ее уменьшением на 1,6% (или на 6,4 млрд грн) за аналогичный период прошлого года, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины (НБУ).

При этом весь рост объема наличных пришелся на второй квартал.

"Это связано с ситуацией, сложившейся из-за распространения коронавируса и карантинными ограничениями, введенными для борьбы с ним. В Украине после введения карантина наличные дольше задерживается в обращении", – считают в НБУ.

В частности, на ситуацию могло повлиять то, что во время карантина граждане меньше потребляли товаров и услуг, откладывали наличные "на всякий случай". Кроме того, на рост наличности могли повлиять государственные выплаты для поддержки населения, в том числе пенсионеров, которые в основном предпочитают наличные, а также рост неофициальных расчетов в тех видах деятельности, работа которых была временно ограничена из-за карантина.

Таким образом, на 1 июля на одного украинца приходится 71 банкнот, а разменных и оборотных монет, которые являются средством платежа, – 185 (в начале года – 70 банкнот и 182 монеты соответственно).

В частности, в обращении находится уже около 34 млн новых банкнот номиналом 1000 гривен, а также 16,5 млн и 1,3 млн новых оборотных монет номиналами 5 и 10 гривен соответственно. В то же время больше всего по количеству, как и ранее, в наличном обращении находится 200-гривневых банкнот (почти 23,2% от всего количества банкнот в обращении) и монет номиналом 10 копеек (около 28,9% от всего количества монет в обращении).

Объем наличной гривни вырос за три месяца на 60 миллиардов 01

Как сообщалось, на 1 апреля 2020 в наличном обороте Украины находилось наличности на сумму 424,2 млрд грн, в частности банкнот - 421,4 млрд грн (2,8 млрд штук) и монет - 2,7 млрд грн (13,4 млрд штук). 

За первые три месяца этого года наличные деньги в обращении сократилась на 0,8 млрд грн (на 0,2%) по сравнению с уменьшением наличности на 6,2% (или на 24,7 млрд грн) за аналогичный период прошлого года.

По данным НБУ, в наличном обращении по состоянию на 1 января 2020 года находилось наличности на общую сумму 425 млрд грн, что на 6,2% больше чем на начало 2019 года (400,1 млрд грн).

Автор: 

банкнота (126) гривня (1576) НБУ (9370)


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Топ коментарі
+13
смешной анализ, особенно про откладывание наличности на потом))) Просто наши люди когда дело начинает касаться их личной куышки - перестают быть дураками, как на выборах. И послушав Зелино нытье про подлого порохобота Смолия, покивали башкой и побежали снимать свои депозиты. Которые и ушли либо в покупку импорта, либо в покупку бакса
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31.07.2020 15:35 Відповісти
+13
Сравниваешь цены а апреле и в июле? Истинный зелебоб. Я уже молчу про то, что давай цены на мясо например посмотрим. Ой, так не выгодно, да?
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31.07.2020 18:04 Відповісти
+12
Слава Шмарклі, станок ще не на всю катушку запустили?
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31.07.2020 15:11 Відповісти
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Слава Шмарклі, станок ще не на всю катушку запустили?
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31.07.2020 15:11 Відповісти
Там трохи інша ситуація. Це готівка, яку знімають з банківських рахунків.
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01.08.2020 09:59 Відповісти
смешной анализ, особенно про откладывание наличности на потом))) Просто наши люди когда дело начинает касаться их личной куышки - перестают быть дураками, как на выборах. И послушав Зелино нытье про подлого порохобота Смолия, покивали башкой и побежали снимать свои депозиты. Которые и ушли либо в покупку импорта, либо в покупку бакса
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31.07.2020 15:35 Відповісти
та да, это все граждане подоставали из чулков новенькие купюры по тысяче, пятьсот и двести гривен, которых сейчас валом, и побежали их тратить под россказни о второй волне коронавируса!
Как говорил Свирид Петрович Голобородько Голохвастов, да, да, но нет!
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31.07.2020 15:45 Відповісти
а чё? у меня, в округе, внезапно стало так много новых мерседесов гле, еще больше глх, ауди, q8, е-трон... знакомый застройщик распродал около 10-ки новых домов - явно какая-то "поддержка" населению появилось...
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01.08.2020 06:59 Відповісти
Особенно насмешила эта фраза - "...государственные выплаты для поддержки населения..."
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31.07.2020 16:29 Відповісти
Наша экономика сильно недомонетизирована. Поэтому рост денежной массы и денежных агрегатов неизбежен.

Кстати, когда Петр Алексеевич проиграл выборы, картоха в магазинах была по 12. А сейчас по 9-10. Так что несмотря на рост денежной массы, основные товары не дорожают, а кое-что даже дешевеет.
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31.07.2020 17:10 Відповісти
Сравниваешь цены а апреле и в июле? Истинный зелебоб. Я уже молчу про то, что давай цены на мясо например посмотрим. Ой, так не выгодно, да?
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31.07.2020 18:04 Відповісти
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31.07.2020 20:58 Відповісти
місяць тому вона по 30 була ))))) а скільки коштуватиме взимку - побачиТЕ ))))
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31.07.2020 23:21 Відповісти
етот зеледрочер полгода назад писулки писал и расказивал что доллар по 12 гр будет при зеленском
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31.07.2020 23:49 Відповісти
Ну ты ведь понимаешь что все ******* - дауны по жизни.
Меня в фейсбуке одно ЗЕубожество даже убить хочет. При том что это убожество само вклинилось в разговор где его не звали.

ЗЕ - каста убогих, обиженных жизнью дегенератов. Которые кстати половина уже попряталась в жопах где-то.. А так они все страдают на отсутствие интеллекта впринципе.
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01.08.2020 19:45 Відповісти
сегодня на базаре картоху по 20 видел,так что смотря где смотреть.
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01.08.2020 00:01 Відповісти
В "АТБ" по 8 гривен. На базаре та, что помельче по 4-6 гривен в Полтаве.
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02.08.2020 17:31 Відповісти
27.07 - "Дыра" в бюджете - 300 миллиардов. Сможет ли правительство покрыть такой дефицит? - Економическая Правда
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01.08.2020 01:09 Відповісти
У нас все финансисты такие тупые?
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01.08.2020 08:31 Відповісти
нет, есть нормальные, но не этот
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02.08.2020 15:02 Відповісти
Главное при всем при этом неустанно повторять про детенизацию экономики.
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31.07.2020 18:34 Відповісти
вот так вот само собой взяло и выросло?
банкноты с монетками в темных сейфах от скуки трахаются между собой и размножаются?
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31.07.2020 19:19 Відповісти
Да. Это называется "деньги делают деньги"
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02.08.2020 08:38 Відповісти
Обычно, в таких случаях говорят - Упс.
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31.07.2020 23:34 Відповісти
Пусть фин мониторинг по строже с подматрасными работает и счета блокирует, так чтобы люди доказывал и чтобы снять деньги нельзя было и вообще перестанут в банках хранить. Смысл если отжимают?
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01.08.2020 00:32 Відповісти
Все подматрасные накопления сделали незаконными, если человек собрал раньше со своей зп, но сейчас зп у него меньше тупо блокируют в рамках фин мониторинга.
Это грабёж а не мониторинг. Пусть дальше грабят никто к ним обращаться не будет. Кто будет доверять банкам когда они тупо отжимают деньги.

Декларации депутатов так и не проверили.
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01.08.2020 00:51 Відповісти
Ура! Хоть что-то "выросло"! Как-никак - "достижение".
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01.08.2020 08:02 Відповісти
Объем наличной гривни вырос за три месяца на 60 миллиардов - Цензор.НЕТ 9996
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01.08.2020 10:16 Відповісти
Ау, администрация!
Кто-то вообще у вас проверяет КАЧЕСТВО ваших собственных новостей?
31.07.20 13:52 Объем наличной гривни вырос за три месяца на 60 миллиардов. ИНФОГРАФИКА
Объём наличной гривни - это сколько ВСЕГО её изготовлено!
На 1 июля 2020 года в наличном обороте Украины находилось наличности на суммуИсточник: https://biz.censor.net/n3211229
В наличном обороте - это сколько прошло через кассовые аппараты
ЭТО ДВЕ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ!
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01.08.2020 10:33 Відповісти
Це називається - ІНІЛЯЦІЯ!!!!!!!!!!
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01.08.2020 20:59 Відповісти
Не путайте Это называется эмиссия. Инфляция будет последствием
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02.08.2020 11:14 Відповісти
Ви праві, я трішки випереджаю події.
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02.08.2020 12:17 Відповісти

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