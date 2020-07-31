Объем наличной гривни вырос за три месяца на 60 миллиардов. ИНФОГРАФИКА

На 1 июля 2020 года в наличном обороте Украины находилось наличности на сумму 486,3 млрд грн, в частности банкнот – на 483,4 млрд грн (2,96 млрд штук), монет – на 2,8 млрд грн (13,4 млрд штук).

С начала этого года сумма наличных денег в обращении выросла на 14,4% (на 61,2 млрд грн) по сравнению с ее уменьшением на 1,6% (или на 6,4 млрд грн) за аналогичный период прошлого года, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины (НБУ).

При этом весь рост объема наличных пришелся на второй квартал.

"Это связано с ситуацией, сложившейся из-за распространения коронавируса и карантинными ограничениями, введенными для борьбы с ним. В Украине после введения карантина наличные дольше задерживается в обращении", – считают в НБУ.

В частности, на ситуацию могло повлиять то, что во время карантина граждане меньше потребляли товаров и услуг, откладывали наличные "на всякий случай". Кроме того, на рост наличности могли повлиять государственные выплаты для поддержки населения, в том числе пенсионеров, которые в основном предпочитают наличные, а также рост неофициальных расчетов в тех видах деятельности, работа которых была временно ограничена из-за карантина.

Таким образом, на 1 июля на одного украинца приходится 71 банкнот, а разменных и оборотных монет, которые являются средством платежа, – 185 (в начале года – 70 банкнот и 182 монеты соответственно).

В частности, в обращении находится уже около 34 млн новых банкнот номиналом 1000 гривен, а также 16,5 млн и 1,3 млн новых оборотных монет номиналами 5 и 10 гривен соответственно. В то же время больше всего по количеству, как и ранее, в наличном обращении находится 200-гривневых банкнот (почти 23,2% от всего количества банкнот в обращении) и монет номиналом 10 копеек (около 28,9% от всего количества монет в обращении).

Как сообщалось, на 1 апреля 2020 в наличном обороте Украины находилось наличности на сумму 424,2 млрд грн, в частности банкнот - 421,4 млрд грн (2,8 млрд штук) и монет - 2,7 млрд грн (13,4 млрд штук).

За первые три месяца этого года наличные деньги в обращении сократилась на 0,8 млрд грн (на 0,2%) по сравнению с уменьшением наличности на 6,2% (или на 24,7 млрд грн) за аналогичный период прошлого года.

По данным НБУ, в наличном обращении по состоянию на 1 января 2020 года находилось наличности на общую сумму 425 млрд грн, что на 6,2% больше чем на начало 2019 года (400,1 млрд грн).