Кабмин сократил список малой приватизации на 107 объектов, – Фонд госимущества

Глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко сообщил, что Кабинет министров сократил за 5 месяцев список объектов малой приватизации до 253 объектов с 360 объектов.

Об этом Сенниченко написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"Очередная порция объектов для передачи в Фонд проходит надцатый круг и за пять месяцев обсуждений сократился с 360 объектов до 253, а вчера на правительственном комитете отправили на доработку. И что-то там очень стратегическое и кому-то нужное", - сообщил Сенниченко.

Он также добавил, что над списком предприятий, которые не подлежат приватизации, правительство работает уже полгода. Сенниченко считает это "тревожным сигналом от бюрократии, которая просыпается и действует".

"Имеем сейчас четкую политическую волю Владимира Зеленского и Дениса Шмыгаля, надеюсь, что "безликая бюрократия" не имеет шансов "заволынить", - отметил Сенниченко.