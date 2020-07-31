Государственные банки могут предоставить кредиты для выплат по "зеленому тарифу", – Минэнерго

Министерство энергетики продолжает переговоры с государственными банками и международными финансовыми институтами о привлечении на льготных условиях 300 млн евро кредитных средств, в частности, для покрытия части задолженности ГП "Гарантированный покупатель" по "зеленым тарифам".

Как сообщает пресс-служба Минэнерго, условием банков для таких кредитов является финансовая стабилизация рынка электроэнергии, зависящая от принятия соответствующих решений Нацкомиссией госрегулирования сфер энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению пресс-службы правительства, 30 июля состоялось четвертое заседание Антикризисного энергетического штаба под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

В ходе заседания премьер призвал НКРЭКУ срочно принять решение для сбалансирования рынка электроэнергии и его дальнейшей эффективной работы.

"Правительство интересует сбалансирование, как рынка в целом, так и отдельных его элементов, в частности "Энергоатома" и "Гарантированного покупателя". Роль НКРЭКУ сегодня в этом процессе является решающей. Мы обращаемся к регулятору рынка, чтобы ускорить процесс всех расчетов. Министерство энергетики будет всячески способствовать и поддерживать такие процессы", – сказал Шмыгаль.

Как сообщалось, ранее в Минэнерго заявляли, что НКРЭКУ повысила тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 55% вместо планируемого ранее повышения в 2 раза, поскольку компания привлечет дополнительные кредиты для расчетов с производителями электроэнергии по "зеленым тарифам".

По данным министерства, "Укрэнерго" на финишной стадии по привлечению 7,5-8 млрд грн на погашение долгов по "зеленым тарифам", переговоры о которых велись ранее.

"Укрэнерго" планировало привлечь у Европейского банка реконструкции и развития 128 млн евро (3,8 млрд грн), у Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) – 92 млн евро (2,8 млрд грн).

По данным "Гарантированного покупателя" по состоянию на 20 июля, задолженность НЭК "Укрэнерго" по компенсации выплат по зеленым тарифам перед ним составила 16,6 млрд грн, уровень расчетов "ГарПока" перед производителями электроэнергии из ВИЭ составляет 26%, объем задолженности превысил 19 млрд грн.