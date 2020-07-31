Зеленский подписал закон о господдержке детских центров "Артек" и "Молодая гвардия"

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон "О государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" в части дополнительной государственной поддержки на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19 )".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.

Документ предусматривает, что государство выкупает 90% путевок "Артека" и "Молодой гвардии", остальные реализуют детские центры без привлечения третьих лиц. Кроме того, государство осуществляет покрытие расходов указанных детских лагерей на содержание объектов, оплату труда персонала, налогов и других обязательных платежей, коммунальных услуг, услуг связи, дератизации, дезинфекции, вывоз твердых бытовых отходов, приобретение горюче-смазочных материалов во время карантина.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 14 июля.

Согласно пояснительной записке, из-за карантинных ограничений государство не осуществило закупку необходимого количеству путевок в указанные детские центры на общую сумму 57,87 млн грн.

В то же время по состоянию на 15 апреля задолженность расходам детских центров по выплате зарплат и других платежей 15,97 млн грн.

Авторы законопроекта считают, что принятие закона позволить избежать банкротства детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" и защитить трудовые права 1080 работников этих центров.