Прибыль дочернего банка Credit Agricole в Украине сократилась в 2 раза

Чистая прибыль "Креди Агриколь Банка" по итогам января-июня 2020 года составила 396,48 млн грн, что в два раза меньше этого показателя за аналогичный период 2019 года (824,95 млн грн)

Об этом свидетельствует отчетность банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Сокращение объема прибыли в первом полугодии текущего года к тому же периоду прошлого года обусловлено, в том числе чистым убытком от уменьшения полезности финактивов в размере 317,17 млн, в то время как за аналогичный период прошлого года банк получил чистый доход от восстановления полезности финактивов в размере 2,15 млн грн.

Чистые комиссионные доходы за шесть месяцев составили 327,54 млн грн, что на 22,2% меньше.

Согласно отчету, обнародованному на сайте банка, его чистый процентный доход за полгода сократился на 1,6% к аналогичному периоду прошлого года – до 1,18 млрд грн.

Активы банка выросли на 19,4% – до 42,13 млрд грн, в то время как кредиты клиентам сократились на 5,7% – до 21,9 млрд грн.

Обязательства выросли на 21,3% – до 36,57 млрд грн, депозиты клиентов – на 22,1%, до 35,2 млрд грн.

Собственный капитал с начала года увеличился на 7,9% – до 5,57 млрд грн, уставный сохранился на уровне 1,22 млрд грн.

Как сообщалось, чистая прибыль "Креди Агриколь Банк" по итогам 2019 года составила 1,73 млрд грн, что на 18% или на 267 млн грн больше, чем за 2018 год.

"Креди Агриколь Банк" (ранее – "Индэкс-Банк") основан в 1993 году. Единственным его акционером является Credit Agricole S.A. (Франция).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2020 года "Креди Агриколь Банк" по размеру общих активов занимал 11 место (44,032 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.