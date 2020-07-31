Нацбанк ухудшил прогноз роста безработицы до 10%

Национальный банк Украины в июльском инфляционном отчете ухудшил оценку роста уровня безработицы по итогам 2020 года до 10% по сравнению с 9,5% в апрельском прогнозе.

Об этом свидетельствуют материалы НБУ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно им, в 2021 году уровень безработицы снизится до 9%, хотя ранее этот показатель ожидался на уровне 8,6%.

"Послабление карантинных ограничений уже в мае привело к возобновлению предложения рабочей силы, которое в июне по еженедельным данным количества резюме вернулось к докарантинному уровню", - указал НБУ в отчете.

НБУ также ожидает рост номинальной заработной платы в 2020 году на 4,1% (4,3% в апрельском отчете) по сравнению с 2019 годом, а реальной - на 1,3% (предыдущий прогноз не предусматривал рост), тогда как в 2021 году эти показатели ожидаются на уровне 14,4% и 8,1% соответственно.