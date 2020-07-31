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Тарута продал свою долю в "Украинской горно-металлургической компании"

Тарута продал свою долю в

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение кипрским компаниям Lanacomo Limited и Leadpoint Limited сконцентрировать более 25% акций АО "Украинская горно-металлургическая компания" (УМК) каждой.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ, передает БизнесЦензор.

По данным НДУ на четвертый квартал 2019 года, в собственности компании Trotio Holdings Limited находилось 50% акций УГМК, Frankiro Holdings Limited – 34,1639%, Lanacomo Limited и Leadpoint Holding – по 5,418% акций, ООО "УГМК – Николаев" – 5%.

В электронной декларации Тарута указывал себя конечным бенефициарным собственником кипрской Frankiro Holdings Limited.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, в мае 2020 года Frankiro Holdings Limited сократила свою долю акций УГМК до 0%. Крупнейший акционер –Trotio Holdings Limited – сократил долю с 50% до 36%.

В то же время доли акций в собственности Lanacomo Limited и Leadpoint Holding синхронно выросли с 5,42% до 12,42%.

При этом, согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей и общественных организаций, Тарута больше не указан конечным бенефициаром УГМК, в то же время бенефициром компании остается гражданин Армении Саргис Исраэлян, который контролирует 36% акций через Trotio Holdings Limited.

"Украинская горно-металлургическая компания" (УГМК) – одна из крупнейших металлосервисных компаний страны.

Согласно данным отчетности, доход компании от реализации продукции в 2019 году составил 714,96 млн грн, чистый убыток – 168,74 млн грн.

ЧАО "Украинская горно-металлургическая компания" (УГМК) завершило 2018 год с чистым убытком в размере 118,19 млн грн, тогда как в 2017 году получило чистую прибыль в размере 149,26 млн грн. 

Автор: 

продаж (2092) Тарута Сергій (65)


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Топ коментарі
+8
Какое нам до этого дело? Одна кипрская компания продала акции двум другим кипрским компаниям. Деньги от продажи акций украинских заводов даже не заходили в Украину. Они просто перешли с одного счета в оффшорном банке на другой счет. При этом налог в бюджет Украины от возникшей прибыли ни одна падла не заплатила. Украинцы чужие на этом празднике жизни. Удел простых украинцев - много работать и жить в бедности.

Чтобы всем было понятно. Если Тарута (или любой другой олигарх) купил акции украинского предприятия по 2 грн за акцию, а через несколько лет продал по 5 грн за акцию, то 3 грн - это возникшая прибыль и с нее олигарх обязан заплатить налог. Чтобы этого не делать, олигархня регистрирует свои компании, приобретающие акции украинских предприятий, на Кипре или в других оффшорах. Тогда при продаже акций прибыль образуется не в Украине, а на Кипре. Следовательно, Украине олигарх налог с этой прибыли не платит. Так делают все олигархи, включая и Офшорного Шоколадного Гетьмана - великого патриота. Поэтом приХватизация принесла Украине только нищету, а не развитие.
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31.07.2020 16:37 Відповісти
+6
А то он нарушил? Ничего он не нарушил. Законы в стране надо менять было давным давно. Вот только четыре последних Президента имели и имеют офшорные счета и в этом корень зла.
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31.07.2020 20:29 Відповісти
+4
А за что он должен сидеть в тюрьме?
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01.08.2020 16:33 Відповісти
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Какое нам до этого дело? Одна кипрская компания продала акции двум другим кипрским компаниям. Деньги от продажи акций украинских заводов даже не заходили в Украину. Они просто перешли с одного счета в оффшорном банке на другой счет. При этом налог в бюджет Украины от возникшей прибыли ни одна падла не заплатила. Украинцы чужие на этом празднике жизни. Удел простых украинцев - много работать и жить в бедности.

Чтобы всем было понятно. Если Тарута (или любой другой олигарх) купил акции украинского предприятия по 2 грн за акцию, а через несколько лет продал по 5 грн за акцию, то 3 грн - это возникшая прибыль и с нее олигарх обязан заплатить налог. Чтобы этого не делать, олигархня регистрирует свои компании, приобретающие акции украинских предприятий, на Кипре или в других оффшорах. Тогда при продаже акций прибыль образуется не в Украине, а на Кипре. Следовательно, Украине олигарх налог с этой прибыли не платит. Так делают все олигархи, включая и Офшорного Шоколадного Гетьмана - великого патриота. Поэтом приХватизация принесла Украине только нищету, а не развитие.
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31.07.2020 16:37 Відповісти
а є справа бо Тарута - політик, а не тільки олігарх. Відчуваєте різницю?
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31.07.2020 20:43 Відповісти
"Шоколадний Гетьман" вже не керує "Рошен". А ще фінансист,бляха муха! І до речі,всі пять років каденціі Порошенко велика доля прибутку " Рошен" йщла на армію Украіни. Чогось ви забули,сер фвнінсист,що на 2014 рік в Україні вже не було арміі,а з 2012 року і мобілізаціі,ні ПВО,ні хрена. І не будь падлой,а скажи Велике Дякую Петру за те,що зранку спокійно ідеш до туалету з холодильником,а не до підвалу у бомбосховище або на велику дорогу з кістенем за харчами. Й.т.м!
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26.09.2020 03:27 Відповісти
Доповнення для ..урня. Якби не "приватизація",то замість конфет і цигарок,ти зараз сосав би ...у окупанта палець. Дивись програми Парфьонова ( НТВ) за 1985-1991 роки,якщо забув,що було під кінець " правлєнія бальшевічков" по Україні. До речі,в 1991 році гречки в магазинах,як і більшість іншого,чим зараз нашпиговані супермаркети,навіть не було і в казкових мріях,фінансист д.!
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26.09.2020 03:33 Відповісти
Почему Тарута до сих пор не в тюрьме?
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31.07.2020 17:12 Відповісти
А то он нарушил? Ничего он не нарушил. Законы в стране надо менять было давным давно. Вот только четыре последних Президента имели и имеют офшорные счета и в этом корень зла.
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31.07.2020 20:29 Відповісти
А за что он должен сидеть в тюрьме?
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01.08.2020 16:33 Відповісти
Вот об этом кацапердовское быдло ничего не может сказать.
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02.08.2020 07:45 Відповісти
Ну и к чему это высер был? Если уж дерьмо на вентилятор бросаете, потрудитесь аргументировать.
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02.08.2020 09:45 Відповісти
Оффтоп, але завжди коли бачу фото Тарути думаю, що він до біса схожий на режисера Вуді Аллена.
Тарута продал свою долю в "Украинской горно-металлургической компании" - Цензор.НЕТ 7178
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31.07.2020 20:23 Відповісти
Потому что они одной крови
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01.08.2020 11:06 Відповісти
Там целая плеяда, к ним еще в компанию можно Гарика Корогодского добавить.
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01.08.2020 17:15 Відповісти
у них шабат в один день))
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01.08.2020 19:21 Відповісти
У них загальний батько!
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26.09.2020 03:35 Відповісти
а что по этому поводу скажут СлаБоУмные?
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01.08.2020 09:01 Відповісти
тоже самое что и ЗЕленые
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01.08.2020 09:50 Відповісти
Так он вроде как лет пять назад подразорился и перешёл к Юле?
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01.08.2020 10:47 Відповісти
Невже продав та пішов добровольцем на фронт ?
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02.08.2020 09:20 Відповісти
Кучма, Пінчук, Тарута тепер. Хто наступний звертатись почне? Щось знають, падли.
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02.08.2020 12:15 Відповісти
Тарута продал свою долю в "Украинской горно-металлургической компании" - Цензор.НЕТ 9234
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02.08.2020 13:55 Відповісти
Тарута, цікаво, а скільки податків державі Україна від цього гешефту було сплачено?
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02.08.2020 15:23 Відповісти
Дивлячсь на його рило,держава Україна йому ще й винна буде.
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02.08.2020 16:37 Відповісти
Сколько положено согласно действующего законодательства. Глупейший вопрос. Простите за прямоту. Есть Законы, они такие, что позволяют экономить на налогах. Не пользоваться ими просто глупо. Если они мешают. их надо менять. но до тех пор, пока они действуют почему нет?
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03.08.2020 09:20 Відповісти
Короче,кацапам продал под прикрытием хача.
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02.08.2020 16:36 Відповісти
О! Значит будет из чего с Дубиной расчитаться!
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03.08.2020 07:54 Відповісти
Доки не буде в Україні Стовпа Державності,як в Англії та США і ще в 45 країнах світу,так і будемо чаніти ( здихати)на підворках цивілізаційних процесів. Путін чого боїться єдиного? Одного: укріплення Державності в Україні. Тому у нас і засланих та перевтілених диверсантів цілі дивізії,а Зеленський їм "протекції" робить. Кому зараз в "вєрхніх ешелонах власті" до Державної Казни та процвітання України? А ви тут про "налоги почєму нє платят"?! Тому і не платять, бо не має кого боятись,як в кіно " Біле сонце пустелі"....нєт таможні. Анархія фінансова і правова! Розвал країни повний!
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26.09.2020 03:45 Відповісти
До речі. Зкленський "вазмущьон", що таможня та щось інше там....грошей не дала в Казну. Звідки гроші,скажіть цьому...президенту- дов...бу!?
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26.09.2020 03:47 Відповісти

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