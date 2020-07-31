Арбитраж начал рассмотрение дела о захвате Россией активов "Укрэнерго" в Крыму

Арбитражный суд в Париже (Франция) 16 июля начал рассмотрение дела о незаконном захвате Российской Федерацией (РФ) инфраструктурных объектов НЭК "Укрэнерго" на территории оккупированной АР Крым.

Как сообщает пресс-служба компании, производство по делу ведется в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли от 15 декабря 1976 года (ЮНСИТРАЛ), передает БизнесЦензор.

Состав Суда был определен 27 марта. В него вошли председатель арбитр-судья Лоуренс Коллинз, назначенный "Укрэнерго" арбитр Д. Брайан Кинг и назначенный РФ арбитр - Габриэль Боттини. Местом рассмотрения дела был определен город Париж.

В рамках дела "Укрэнерго" требует компенсации за нарушение Россией межправительственного соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года, а именно за захват Россией во время аннексии Крыма магистральных сетей и других объектов, принадлежащих "Укрэнерго".

Также в требования компании входит компенсация ущерба от незаконной экспроприации инвестиций "Укрэнерго" в Крыму и нарушения обязательства гарантировать полную и безусловную правовую защиту.

"На сегодня арбитражный суд отказал российской стороне в ходатайстве о возможности подать запрос на разделение производства на этап определения юрисдикции дела и этап рассмотрения по существу до того, как НЭК "Укрэнерго" будет подано в суд свое развернутое исковое заявление. Процессуальный календарь для остальных арбитражей будет установлен после того, как суд примет решение о необходимости разделения дела на этапы", – сказано в сообщении.

Как отметил член правления НЭК "Укрэнерго" Максим Юрков, стоимость активов, по которым подан иск, будет установлена после проведения оценки.

Как сообщалось, в августе 2019 года НЭК "Укрэнерго" уведомило РФ о передаче в арбитражный суд требований в споре относительно незаконного захвата своих инфраструктурных объектов на территории Крыма.

Интересы "Укрэнерго" в споре с Россией представляет международная юридическая фирма Lalive со штаб-квартирой в Швейцарии.