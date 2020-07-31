Депозиты в гривне превысили докарантинный уровень, – НБУ

Остатки по гривневым депозитам в украинских банках по итогам апреля-июня 2020 года превысили докарантинный уровень.

Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Во втором квартале 2020 года продолжался приток средств в банковскую систему, а остатки по гривневым депозитам уже превысили докризисный уровень", – говорится в документе.

Нацбанк отметил, что высокие темпы роста гривневых депозитов главным образом обеспечивались приростом средств домохозяйств, чему способствовало увеличение социальных выплат, а также рост склонности населения к сбережениям ввиду неопределенности относительно сроков завершения карантинных мероприятий.

Вместе с тем банковское кредитование нефинансовых корпораций во втором квартале оставалось вялым на фоне снижения экономической активности, а замедление темпов прироста гривневых кредитов домохозяйствам было следствием сокращения их потребления, указывается в отчете.