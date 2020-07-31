Одесский припортовый завод завершил полугодие с убытком в 1,2 миллиарда

По итогам работы в первом полугодии 2020 года АО "Одесский припортовый завод" получило убыток в размере 1,17 млрд грн, по сравнению с 471,9 млн грн чистой прибыли за аналогичный период прошлого года.

Согласно данным финансовой отчетности предприятия, чистый доход ОПЗ от реализации продукции в первом полугодии вырос в 2,2 раза – до 1,03 млрд грн, по сравнению с первым полугодием прошлого года (453,02 млн грн), передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

При этом себестоимость продукции увеличилась в 2,5 раза – до 803,9 млн грн.

Валовая прибыль предприятия, согласно отчету, за первое полугодие составила 224,5 млн грн? Xnj на 79% больше аналогичного показателя в первом полугодии 2019 года.

Как сообщалось, АО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ), последние годы в условиях кризиса работающий преимущественно по давальческой схеме, в 2019 году увеличил выпуск карбамида на 82,1% – до 324,6 тыс. тонн, но сократил производство аммиака в 4,7 раза – до 29,9 тыс. тонн.

Напомним, ОПЗ простаивал с конца апреля 2018 года, пока не возобновил работу в августе 2019 года по договору переработки давальческого сырья от компании "Агро Газ Трейдинг".

В январе 2020 года ОПЗ объявил конкурс по отбору поставщика газа в объеме 50-60 млн кубометров в месяц на давальческих условиях для работы предприятия в мае-декабре этого года. Однако договор с его победителем – компанией "Укрнефтебурение" – подписан не был, а поставщиком газа для переработки по-прежнему остался "Агро Газ Трейдинг".

Вторая попытка провести конкурс была запланирована на 22 июля. Накануне его проведения конкурсной комиссией ОПЗ были отклонены заявки ЧП "ОККО Контракт" и ООО "Торговый дом Сокар Украина".

В день конкурса Хозяйственный суд Одесской области в качестве обеспечительной меры по иску SOCAR, остановил его проведение. 28 июля завод выступил с заявлением о приостановке отбора поставщика во исполнение решения суда.