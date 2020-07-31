На программы и проекты регионального развития выделено 60% годовой суммы ГФРР

По состоянию на 30 июля 2020 года на программы и проекты регионального развития выделено 60% годовой суммы Государственного фонда регионального развития (ГФРР), в полном объеме к росписи ассигнований госбюджета на май-июль, что составляет 2,9 млрд грн. Общий размер нынешней программы ГФРР составляет 4,9 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

На сегодня распорядителями бюджетных средств из этой суммы использовано 1,2 млрд грн (около 43% ассигнований), в том числе направлено:

0,2 млрд грн - на капитальный ремонт объектов;

0,4 млрд грн - на строительство объектов;

0,6 млрд грн - на реконструкцию объектов.

Согласно распоряжению Кабмина от 26 февраля 2020 года №211-р, в этом году реализуется 463 проекта регионального развития. По пяти из них уже полностью перечислены бюджетные средства.

Количество проектов, которые реализуются в 2020 году по областям:

Винницкая - 30;

Волынская - 13;

Днепропетровская - 16;

Донецкая - 32;

Житомирская - 25;

Закарпатская - 23;

Запорожская - 17;

Ивано-Франковская - 32;

Киевская - 15;

Кировоградская - 7;

Луганская - 23;

Львовская - 22;

Николаевская - 4;

Одесская - 11;

Полтавская - 14;

Ривненская - 13;

Сумская - 24;

Тернопольская - 34;

Харьковская - 20;

Херсонская - 26;

Хмельницкая- 23;

Черкасская - 11;

Черновицкая - 11;

Черниговская - 12;

Киев - 5.

В среднем расходы фонда на реализацию одного проекта, составляют 10,8 млн грн. Наиболее масштабными (по объему финансирования, предусмотренным на 2020 год) являются:

Строительство школы №8 в Виннице (44,6 млн грн)

Строительство школы в селе Башлыки Киверцовского района олынской области (24,8 млн грн)

Капитальный ремонт школы №2 в селе Петропавловка Петропавловского района Днепропетровской области (49,7 млн грн)

Реконструкция стадиона в Славянске Донецкой области (31,9 млн грн)

Завершение строительства гимназии в Олевске Житомирской области (30,2 млн грн)

Текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Рахов-Богдан-Луги в Закарпатской области (32 млн грн)

Реконструкция плавательного бассейна Запорожской областной школы высшего спортивного мастерства (26,1 млн грн)

Строительство детского сада в селе Верхний Ясенев Верховинского района Ивано-Франковской области (12,4 млн грн)

Строительство детского сада в Голованевске Кировоградской области (22,8 млн грн)

Капитальный ремонт отделений медицинского учреждения в Лисичанске Луганской области (26,7 млн грн)

Строительство общеобразовательной школы в Дубаневичах Городокского района Львовской области (33 млн грн)

Реконструкция и техническое переоснащение радиотехнических средств посадки Николаевского международного аэропорта (46,1 млн грн)

Строительство школы в Ставрове Окнянского района Одесской области (63,2 млн грн)

Строительство Центра предоставления услуг в Полтаве (11,9 млн грн)

Строительство детского сада в Ривном (23 млн грн)

Строительство детского сада в Сумах (25 млн грн)

Строительство детского сада в селе Бела Тернопольского района Тернопольской области (30,6 млн грн)

Реконструкция с устройством бассейна в Изюме Харьковской области (35 млн грн)

Установка светосигнальной системы на аэродроме аэропорта "Херсон" (23,8 млн грн)

Реконструкция Хмельницкого областного кардиологического диспансера (26,5 млн грн)

Реконструкция Черкасского академического областного украинского музыкально-драматического театра им. Т. Шевченко (35,6 млн грн)

Реконструкция школы в селе Верхние Шеровцы, Заставнивского района Черновицкой области (23,1 млн грн)

Капитальный ремонт главного корпуса Черниговской областной детской больницы (16,5 млн грн)

Общий объем средств ГФРР распределяется между регионами по критериям: 80% - в соответствии с численностью населения, проживающего в соответствующем регионе; 20% - с учетом уровня социально-экономического развития регионов в соответствии с показателем валового регионального продукта в расчете на одного человека (для регионов, в которых этот показатель менее 75% среднего показателя по Украине).

В свою очередь Киевская городская и областные государственные администрации, как распорядители бюджетных средств должны определять очередность финансирования проектов с учетом их социальной значимости, приоритетности и контролировать ход выполнения работ. Это позволит до конца года реализовать все запланированные проекты регионального развития.