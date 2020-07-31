На программы и проекты регионального развития выделено 60% годовой суммы ГФРР
По состоянию на 30 июля 2020 года на программы и проекты регионального развития выделено 60% годовой суммы Государственного фонда регионального развития (ГФРР), в полном объеме к росписи ассигнований госбюджета на май-июль, что составляет 2,9 млрд грн. Общий размер нынешней программы ГФРР составляет 4,9 млрд грн.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.
На сегодня распорядителями бюджетных средств из этой суммы использовано 1,2 млрд грн (около 43% ассигнований), в том числе направлено:
- 0,2 млрд грн - на капитальный ремонт объектов;
- 0,4 млрд грн - на строительство объектов;
- 0,6 млрд грн - на реконструкцию объектов.
Согласно распоряжению Кабмина от 26 февраля 2020 года №211-р, в этом году реализуется 463 проекта регионального развития. По пяти из них уже полностью перечислены бюджетные средства.
Количество проектов, которые реализуются в 2020 году по областям:
- Винницкая - 30;
- Волынская - 13;
- Днепропетровская - 16;
- Донецкая - 32;
- Житомирская - 25;
- Закарпатская - 23;
- Запорожская - 17;
- Ивано-Франковская - 32;
- Киевская - 15;
- Кировоградская - 7;
- Луганская - 23;
- Львовская - 22;
- Николаевская - 4;
- Одесская - 11;
- Полтавская - 14;
- Ривненская - 13;
- Сумская - 24;
- Тернопольская - 34;
- Харьковская - 20;
- Херсонская - 26;
- Хмельницкая- 23;
- Черкасская - 11;
- Черновицкая - 11;
- Черниговская - 12;
- Киев - 5.
В среднем расходы фонда на реализацию одного проекта, составляют 10,8 млн грн. Наиболее масштабными (по объему финансирования, предусмотренным на 2020 год) являются:
- Строительство школы №8 в Виннице (44,6 млн грн)
- Строительство школы в селе Башлыки Киверцовского района олынской области (24,8 млн грн)
- Капитальный ремонт школы №2 в селе Петропавловка Петропавловского района Днепропетровской области (49,7 млн грн)
- Реконструкция стадиона в Славянске Донецкой области (31,9 млн грн)
- Завершение строительства гимназии в Олевске Житомирской области (30,2 млн грн)
- Текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Рахов-Богдан-Луги в Закарпатской области (32 млн грн)
- Реконструкция плавательного бассейна Запорожской областной школы высшего спортивного мастерства (26,1 млн грн)
- Строительство детского сада в селе Верхний Ясенев Верховинского района Ивано-Франковской области (12,4 млн грн)
- Строительство детского сада в Голованевске Кировоградской области (22,8 млн грн)
- Капитальный ремонт отделений медицинского учреждения в Лисичанске Луганской области (26,7 млн грн)
- Строительство общеобразовательной школы в Дубаневичах Городокского района Львовской области (33 млн грн)
- Реконструкция и техническое переоснащение радиотехнических средств посадки Николаевского международного аэропорта (46,1 млн грн)
- Строительство школы в Ставрове Окнянского района Одесской области (63,2 млн грн)
- Строительство Центра предоставления услуг в Полтаве (11,9 млн грн)
- Строительство детского сада в Ривном (23 млн грн)
- Строительство детского сада в Сумах (25 млн грн)
- Строительство детского сада в селе Бела Тернопольского района Тернопольской области (30,6 млн грн)
- Реконструкция с устройством бассейна в Изюме Харьковской области (35 млн грн)
- Установка светосигнальной системы на аэродроме аэропорта "Херсон" (23,8 млн грн)
- Реконструкция Хмельницкого областного кардиологического диспансера (26,5 млн грн)
- Реконструкция Черкасского академического областного украинского музыкально-драматического театра им. Т. Шевченко (35,6 млн грн)
- Реконструкция школы в селе Верхние Шеровцы, Заставнивского района Черновицкой области (23,1 млн грн)
- Капитальный ремонт главного корпуса Черниговской областной детской больницы (16,5 млн грн)
Общий объем средств ГФРР распределяется между регионами по критериям: 80% - в соответствии с численностью населения, проживающего в соответствующем регионе; 20% - с учетом уровня социально-экономического развития регионов в соответствии с показателем валового регионального продукта в расчете на одного человека (для регионов, в которых этот показатель менее 75% среднего показателя по Украине).
В свою очередь Киевская городская и областные государственные администрации, как распорядители бюджетных средств должны определять очередность финансирования проектов с учетом их социальной значимости, приоритетности и контролировать ход выполнения работ. Это позволит до конца года реализовать все запланированные проекты регионального развития.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль