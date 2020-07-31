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На программы и проекты регионального развития выделено 60% годовой суммы ГФРР

На программы и проекты регионального развития выделено 60% годовой суммы ГФРР

По состоянию на 30 июля 2020 года на программы и проекты регионального развития выделено 60% годовой суммы Государственного фонда регионального развития (ГФРР), в полном объеме к росписи ассигнований госбюджета на май-июль, что составляет 2,9 млрд грн. Общий размер нынешней программы ГФРР составляет 4,9 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

На сегодня распорядителями бюджетных средств из этой суммы использовано 1,2 млрд грн (около 43% ассигнований), в том числе направлено:

  • 0,2 млрд грн - на капитальный ремонт объектов;
  • 0,4 млрд грн - на строительство объектов;
  • 0,6 млрд грн - на реконструкцию объектов.

Согласно распоряжению Кабмина от 26 февраля 2020 года №211-р, в этом году реализуется 463 проекта регионального развития. По пяти из них уже полностью перечислены бюджетные средства.

Количество проектов, которые реализуются в 2020 году по областям:

  • Винницкая - 30;
  • Волынская - 13;
  • Днепропетровская - 16;
  • Донецкая - 32;
  • Житомирская - 25;
  • Закарпатская - 23;
  • Запорожская - 17;
  • Ивано-Франковская - 32;
  • Киевская - 15;
  • Кировоградская - 7;
  • Луганская - 23;
  • Львовская - 22;
  • Николаевская - 4;
  • Одесская - 11;
  • Полтавская - 14;
  • Ривненская - 13;
  • Сумская - 24;
  • Тернопольская - 34;
  • Харьковская - 20;
  • Херсонская - 26;
  • Хмельницкая- 23;
  • Черкасская - 11;
  • Черновицкая - 11;
  • Черниговская - 12;
  • Киев - 5.

В среднем расходы фонда на реализацию одного проекта, составляют 10,8 млн грн. Наиболее масштабными (по объему финансирования, предусмотренным на 2020 год) являются:

  • Строительство школы №8 в Виннице (44,6 млн грн)
  • Строительство школы в селе Башлыки Киверцовского района олынской области (24,8 млн грн)
  • Капитальный ремонт школы №2 в селе Петропавловка Петропавловского района Днепропетровской области (49,7 млн грн)
  • Реконструкция стадиона в Славянске Донецкой области (31,9 млн грн)
  • Завершение строительства гимназии в Олевске Житомирской области (30,2 млн грн)
  • Текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Рахов-Богдан-Луги в Закарпатской области (32 млн грн)
  • Реконструкция плавательного бассейна Запорожской областной школы высшего спортивного мастерства (26,1 млн грн)
  • Строительство детского сада в селе Верхний Ясенев Верховинского района Ивано-Франковской области (12,4 млн грн)
  • Строительство детского сада в Голованевске Кировоградской области (22,8 млн грн)
  • Капитальный ремонт отделений медицинского учреждения в Лисичанске Луганской области (26,7 млн грн)
  • Строительство общеобразовательной школы в Дубаневичах Городокского района Львовской области (33 млн грн)
  • Реконструкция и техническое переоснащение радиотехнических средств посадки Николаевского международного аэропорта (46,1 млн грн)
  • Строительство школы в Ставрове Окнянского района Одесской области (63,2 млн грн)
  • Строительство Центра предоставления услуг в Полтаве (11,9 млн грн)
  • Строительство детского сада в Ривном (23 млн грн)
  • Строительство детского сада в Сумах (25 млн грн)
  • Строительство детского сада в селе Бела Тернопольского района Тернопольской области (30,6 млн грн)
  • Реконструкция с устройством бассейна в Изюме Харьковской области (35 млн грн)
  • Установка светосигнальной системы на аэродроме аэропорта "Херсон" (23,8 млн грн)
  • Реконструкция Хмельницкого областного кардиологического диспансера (26,5 млн грн)
  • Реконструкция Черкасского академического областного украинского музыкально-драматического театра им. Т. Шевченко (35,6 млн грн)
  • Реконструкция школы в селе Верхние Шеровцы, Заставнивского района Черновицкой области (23,1 млн грн)
  • Капитальный ремонт главного корпуса Черниговской областной детской больницы (16,5 млн грн)

Общий объем средств ГФРР распределяется между регионами по критериям: 80% - в соответствии с численностью населения, проживающего в соответствующем регионе; 20% - с учетом уровня социально-экономического развития регионов в соответствии с показателем валового регионального продукта в расчете на одного человека (для регионов, в которых этот показатель менее 75% среднего показателя по Украине).

В свою очередь Киевская городская и областные государственные администрации, как распорядители бюджетных средств должны определять очередность финансирования проектов с учетом их социальной значимости, приоритетности и контролировать ход выполнения работ. Это позволит до конца года реализовать все запланированные проекты регионального развития.

Автор: 

фінансування (2053) ДФРР (11)


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