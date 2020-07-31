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Украинские национальные парки оцифруют, – Минэкологии

Украинские национальные парки оцифруют, – Минэкологии

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины при поддержке Google Украина оцифровывают украинские национальные парки. В рамках совместного проекта будет создана коллекция цифровых панорам национальных природных парков Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

"Идеей проекта является продвижение уникального природного достояния - национальных парков Украины. Благодаря качественной оцифровке нацпарков компанией Google Украина, миллионы пользователей Google Карт смогут просматривать локации и строить маршруты для своих будущих путешествий. Также проект имеет целью стимулирование виртуального туризма для маломобильных слоев населения", - отметил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский. 

Сейчас оцифрованы следующие объекты:

До конца года запланировано оцифровать следующие НПП в Ивано-Франковской, Черновицкой и других областях:

  • НПП "Черемошский";
  • НПП "Верховинский";
  • НПП "Гуцульщина";
  • НПП "Карпатский".
  • НПП "Вижницкий"
  • НПП "Сколовские Бескиды";
  • НПП "Зачарованный край";
  • НПП "Дерманско-Острожский";
  • НПП "Кременецкие горы";
  • НПП "Днестровский каньон".

Автор: 

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