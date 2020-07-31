Украинские национальные парки оцифруют, – Минэкологии

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины при поддержке Google Украина оцифровывают украинские национальные парки. В рамках совместного проекта будет создана коллекция цифровых панорам национальных природных парков Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

"Идеей проекта является продвижение уникального природного достояния - национальных парков Украины. Благодаря качественной оцифровке нацпарков компанией Google Украина, миллионы пользователей Google Карт смогут просматривать локации и строить маршруты для своих будущих путешествий. Также проект имеет целью стимулирование виртуального туризма для маломобильных слоев населения", - отметил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский.

Сейчас оцифрованы следующие объекты:

НПП "Голосеевский";

НПП "Нижнеднестровский";

НПП "Нижнеднепровский";

НПП "Мезинский";

НПП "Гетманский";

НПП "Нижнесульский".

До конца года запланировано оцифровать следующие НПП в Ивано-Франковской, Черновицкой и других областях: