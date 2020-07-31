Украинские национальные парки оцифруют, – Минэкологии
Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины при поддержке Google Украина оцифровывают украинские национальные парки. В рамках совместного проекта будет создана коллекция цифровых панорам национальных природных парков Украины.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.
"Идеей проекта является продвижение уникального природного достояния - национальных парков Украины. Благодаря качественной оцифровке нацпарков компанией Google Украина, миллионы пользователей Google Карт смогут просматривать локации и строить маршруты для своих будущих путешествий. Также проект имеет целью стимулирование виртуального туризма для маломобильных слоев населения", - отметил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский.
Сейчас оцифрованы следующие объекты:
- НПП "Голосеевский";
- НПП "Нижнеднестровский";
- НПП "Нижнеднепровский";
- НПП "Мезинский";
- НПП "Гетманский";
- НПП "Нижнесульский".
До конца года запланировано оцифровать следующие НПП в Ивано-Франковской, Черновицкой и других областях:
- НПП "Черемошский";
- НПП "Верховинский";
- НПП "Гуцульщина";
- НПП "Карпатский".
- НПП "Вижницкий"
- НПП "Сколовские Бескиды";
- НПП "Зачарованный край";
- НПП "Дерманско-Острожский";
- НПП "Кременецкие горы";
- НПП "Днестровский каньон".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль