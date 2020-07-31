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Netflix снимет в Украине комедийный политический боевик, – министр

Netflix снимет в Украине комедийный политический боевик, – министр

Крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке Netflix Inc. впервые начал съемки фильма в Украине.

Как передает БизнесЦензор, об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил на своей странице в Facebook.

"Netflix снимает свой первый фильм в Украине! На выходных познакомился с командой проекта и наконец могу рассказать о таких крутых новостях. Это комедийный боевик о политических интригах на государственном уровне – "The Last Mercenary", – сообщил Ткаченко.

По словам министра большая часть съемок пройдет в Киеве, также запланированы съемки в Париже, так как по сюжету события будут разворачиваться во Франции. Среди главных актеров – Жан-Клод Ван Дамм и Албан Иванов.

"Главные ответственные за часть съемок у нас – международная кинокомпания Apple Tree и отечественные Star Media… Кстати, съемки уже стартовали и продлятся до осени. Надеюсь, лента станет еще и первой, которая получит рибейты в Украине", – добавил Ткаченко.

Автор: 

кіно (257) Міністерство культури (132) Ткаченко Олександр (51) Netflix (51)


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В главных ролях зеля-нарик и зебилы-имбецилы 😂
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01.08.2020 06:34 Відповісти
похоже основанный на реальных событиях...
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02.08.2020 17:31 Відповісти

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