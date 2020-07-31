Долг населения за коммуналку сократился за месяц еще на 3%, – Госстат

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в июне 2020 года сократилась на 3,1% к маю и составила 52,4 млрд грн (без учета электроэнергии).

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики, передает БизнесЦензор.

В целом в июне украинцы уплатили за жилкомуслуги 9,5 млрд грн, что составило 123,6% начисленной за этот месяц суммы. За поставку электроэнергии уплачено 5,5 млрд грн.

Наиболее высокий уровень оплаты жилкомуслуг в июне зафиксирован в Черкасской (151,2% суммы начислений, за счет погашения долгов предыдущих периодов), Тернопольской (143,3%) и Киевской (140,2%) областях.

Наиболее низкий уровень оплаты – в Одесской, Львовской, Луганской, Запорожской областях и в Киеве (111-119% суммы начислений).

По данным Госстата, с начала 2020 года с населением заключено 21,3 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилкомуслуги на общую сумму 298,3 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 163,8 млн грн.

Данные приведены без учета аннексированного Крыма и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.