Кабмин направит 28 миллионов на строительство двух пограничных постов

По инициативе Минэкономики и поддержке правительства в ближайшее время будет возобновлено финансирование строительства современных пограничных инспекционных постов в рамках программы "Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство".

Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Сергей Глущенко, передает БизнесЦензор.

Возобновление финансирования позволит до конца этого года запроектировать первые два из 10 постов, предусмотренных программой. В целом в июле 2022 года необходимо будет привести в соответствие с требованиями ЕС 35 таких постов.

"По периметру нашей страны начинаем строить современную инфраструктуру, которая позволит нашим ветеринарам и фитосанитарам лучше защищать внутренний рынок и нас с вами, как потребителей, от опасных пищевых продуктов и других опасных грузов", - отметил Глущенко.

С целью избрания площадок для развития первых двух пограничных инспекционных постов в течение нескольких последних заместитель министра посетил следующие пункты:

на границе Украины со Словакией - пункт пропуска "Ужгород";

с Венгрией - пункт пропуска "Чоп (Тиса)";

с Беларусью - пункты пропуска "Сеньковка", "Выступовичи", "Новые Яриловичи";

с Польшей - пункт пропуска "Рава-Русская".

Из увиденного на местах к быстрому развития лучше оказались готовы пункты пропуска "Ужгород" (на границе Украины со Словакией), а также "Выступовичи" (на границе Украины с Беларусью).

Общая сумма, которая в 2020 году будет выделена на развитие двух приграничных инспекционных постов, составит 28,3 млн грн. Возобновление финансирования ожидается в августе.

Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 5 февраля 2020 года №68, начиная с 5 июля 2022 года в Украине из всех существующих должно остаться лишь 35 пограничных инспекционных постов, через которые можно будет перемещать коммерческие грузы с продуктами, перечень которых утвержден приказом Министерства аграрной политики и продовольствия Украины 26 марта 2018 года №159.

Из-за вспышки коронавирусной болезни финансирования развития приграничных инспекционных постов в апреле 2020 года были изъяты и перенаправлен в Фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19.

Программа "Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство" является частью соглашения о займе между Украиной и Международным банком реконструкции и развития. Участие Украины в указанной программе одобрена распоряжением Кабинета министров Украины от 17 апреля 2019 года №260-р.