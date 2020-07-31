Amazon отчитался о рекордной прибыли благодаря карантину

Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc отчиталась о самой большой прибыли за свою 26-летнюю историю благодаря тому, что онлайн-продажи резко возросли во время пандемии коронавируса.

Выручка компании во втором квартале подскочила на 40% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее – до $88,9 млрд, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Amazon прогнозировала, что во втором квартале она может потерять деньги, поскольку ожидала, что потратит около $4 млрд на защитное снаряжение для персонала и другие расходы, связанные с COVID-19. Это и произошло – и несмотря на это, компания получила чистую прибыль в $5,2 млрд, удвоив ее по сравнению с прошлым годом.

Продажи интернет-магазина во втором квартале выросли на 48% – до $45,9 млрд. Рост выручки от услуг сторонним продавцам, а также других услуг, например, от рекламы, составил на 52% и 41% соответственно.

Компания прогнозирует чистые продажи в третьем квартале от $87 млрд до $93 млрд, опережая ожидания аналитиков в $86,34 млрд, по данным IBES. Прогноз компании о прибыли на третий квартал от $2 млрд до $5 млрд также оказался в среднем выше прогноза аналитиков, по данным исследовательской фирмы FactSet.