ЕБРР выделил "Укргаздобыче" 52 миллиона евро на увеличение добычи газа

Группа "Нафтогаза Украины" и Министерство финансов заключили кредитное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о предоставлении кредита АО "Укргаздобыча" на сумму 51,9 млн евро.

Как сообщает пресс-служба "Нафтогаза", средства будут направлены на осуществление мероприятий по уменьшению зависимости Украины от импортных энергоресурсов, передает БизнесЦензор.

В частности, привлеченные средства "Укргаздобыча" направит на обновление своего парка станков по капитальному ремонту скважин (КРС) для работ на глубинах свыше 5 км и внедрение энергоэффективной технологии по уменьшению потребления энергоресурсов на Локачинском промысле (Волынская область).

"Дополнительные станки КРС повысят эффективность и результативность нашей работы на истощенных месторождениях. Новая техника позволит выполнять сложные работы на значительных глубинах и, соответственно, поддерживать добычу и наращивать запасы углеводородов. А проект по энергоэффективности позволит эффективно использовать энергию добытых углеводородов и уменьшить негативное влияние на окружающую среду, что также является одним из наших приоритетов , – уточнила генеральный директор АО "Укргаздобыча" Елена Кобец.

Кредит предоставляется двумя траншами – на 36,4 млн евро и 15,45 млн евро. Срок погашения первого транша составляет 9 лет, второго – 15 лет. Процентная ставка плавающая – шестимесячный EURIBOR+1% годовых, что при текущей ситуации на международном межбанковском рынке составляет примерно 2,5% годовых.

Кредит будет гарантирован государством Украина. Стоимость государственной гарантии составляет 1% от суммы выбранного и непогашенного кредита.

Закупки по обоим проектам будут осуществляться на тендерной платформе ЕБРР.