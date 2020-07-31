Австрия разрешила авиарейсы из Украины с требованием теста и карантина

Австрия разрешила полеты из Украины, при этом путешественники будут обязаны предоставить отрицательный результат теста и пройти 10-дневный карантин.

Об этом говорится в сообщении аэропорта Вены, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.

Отмечается, что 31 июля истекает срок запрета авиарейсы из Украины, который был введен до 31 июля - с 1 августа полеты станут возможными.

При этом в целом для украинцев сохраняется запрет на въезд на территорию Австрии.

"Общий режим въезда украинцев в Австрию остается неизменным. То есть никакого туризма. Въезжают те, кто имеют вид на жительство, те, кто летят по особым семейным обстоятельствам (свадьба, воссоединение семьи, похороны) , а также на срочное лечение. Официальную ноту о новом режиме ожидаем завтра", - рассказал посол Украины в Австрии Александр Щерба.

Для въезда на территорию Австрии путешественники из Украины, имеющие на это право, обязаны будут предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не более чем за 72 часа до путешествия.

Кроме того, по прибытии необходимо 10 дней оставаться на самоизоляции. Срок изоляции можно сократить, если повторно сдать тест уже в аэропорту по прибытии (за свой счет). Такая опция доступна ежедневно с 7 утра до 8 вечера.

"В случае прибытия из "зон риска" [Украина указана в списке] невозможно свободно выбрать между тестом или карантином - необходимо иметь отрицательный результат теста до въезда", - отмечается в сообщении.

Это правило не распространяется на граждан и лиц с видом на жительство в Австрии и странах ЕС: они, прибывая из "красной зоны", могут сдать ПЦР-тест в аэропорту по прибытии и обязаны оставаться в изоляции, пока не получат результат.

Для пассажиров этих же категорий, которые приезжают из "зеленой зоны" и последние 10 дней не были в странах вне этого списка, никаких ограничений на въезд нет.