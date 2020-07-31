"Проминвестбанк" сменил прибыль убытком на 219 миллионов

Чистый убыток "Проминвестбанка" (ПИБ) по итогам января-июня 2020 года составил 219,2 млн грн, в то время как чистая прибыль за аналогичный период 2019 года составила 725,86 млн грн.

Об свидетельствует отчетность банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Чистый убыток за второй квартал 2020 года составил 233,55 млн грн, что в то время как за соответствующий период прошлого года чистая прибыль составила 92,68 млн грн.

Чистые комиссионные доходы за первое полугодие составили 29,29 млн грн, что в 3 раза меньше, чем в первом полугодии 2019 года.

Согласно отчету, обнародованному на сайте банка, его чистый процентный доход за полгода сократился в 1,9 раз к аналогичному периоду прошлого года – до 196 млн грн.

Активы банка за отчетный период выросли на 3,7% – до 7,36 млрд грн, а кредиты клиентам – на 2,8%, до 4,2 млрд грн.

Обязательства сократились на 12,2% - до 4,4 млрд грн, а да резервы под уменьшение полезности других активов – на 13,8% до 3,3 млрд грн.

Собственный капитал с начала года сократился на 7% – до 2,9 млрд грн

Как сообщалось, по итогам 2019 года "Проминвестбанк" получил прибыль а размере 270,3 млн грн.

ПАО "Проминвестбанк" было создано в 1992 году. ВЭБ стал владельцем "Проминвестбанка" в 2008 году, ему принадлежит 99,7726% его акций. Свои инвестиции в развитие дочернего банка он оценивает в $2,7 млрд.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2020 года по размеру общих активов (40,611 млрд грн) "Проминвестбанк" занимал 12 место среди 75 действовавших банков.