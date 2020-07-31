Зеленский поручил подготовить изменения в закон о рынке электроэнергии
Президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю безотлагательно подготовить изменения в закон "О рынке электрической энергии".
Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.
В частности, президент просит правительство системно проанализировать состояние выполнения закона "О рынке электрической энергии" всеми участниками рынка и безотлагательно подготовить предложения по его совершенствованию.
Главе правительства также поручено обеспечить "принятие исчерпывающих мер для решения проблем функционирования рынка электрической энергии в Украине, в частности обеспечение справедливых условий деятельности для всех субъектов хозяйствования объединенной энергетической системы Украины".
"Глава государства держит под личным контролем вопрос обеспечения устойчивой и надежной работы объединенной энергетической системы Украины и поручил премьер-министру еженедельно докладывать о результатах выполнения поставленных задач", – сказано в сообщении.
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии".
Он предусматривает снижение тарифов для СЭС на 15%, для ВЭС – на 7,5% без пролонгации срока их действия.
При этом ко второму чтению в законопроект были внесены существенные правки.
В частности, в законодательство вводится понятие предприятий "зеленой" электрометаллургии, использующих электроэнергию для производства продукции в объеме на менее 50 тысяч тонн в год. Для таких предприятий будет установлен отдельный тариф на передачу электроэнергии, который не учитывает расходы оператора системы передачи на выплаты производителям по "зеленому тарифу".
В то же время законом предусмотрено, что Кабмин будет предусматривать в госбюджете расходы на финансовую поддержку гарантированном покупателю для оплаты электрической энергии по "зеленому тарифу" в размере не менее 20% прогнозной выработки электрической энергии из альтернативных источников на соответствующий год.
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Так вот! Эти все лимиты и корректировки по каждому облэнерго всех потребителей, должны быть как информация, доступны на рынке электроэнергии. И тогда становится ясна динамика потребления...и кто торгует воздухом. Потому как выше лимитов никто генерацию делать не будет. Нет ее можно сделать но по ооочень высокой цене.