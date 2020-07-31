Зеленский поручил подготовить изменения в закон о рынке электроэнергии

Президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю безотлагательно подготовить изменения в закон "О рынке электрической энергии".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.

В частности, президент просит правительство системно проанализировать состояние выполнения закона "О рынке электрической энергии" всеми участниками рынка и безотлагательно подготовить предложения по его совершенствованию.

Главе правительства также поручено обеспечить "принятие исчерпывающих мер для решения проблем функционирования рынка электрической энергии в Украине, в частности обеспечение справедливых условий деятельности для всех субъектов хозяйствования объединенной энергетической системы Украины".

"Глава государства держит под личным контролем вопрос обеспечения устойчивой и надежной работы объединенной энергетической системы Украины и поручил премьер-министру еженедельно докладывать о результатах выполнения поставленных задач", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии".

Он предусматривает снижение тарифов для СЭС на 15%, для ВЭС – на 7,5% без пролонгации срока их действия.

При этом ко второму чтению в законопроект были внесены существенные правки.

В частности, в законодательство вводится понятие предприятий "зеленой" электрометаллургии, использующих электроэнергию для производства продукции в объеме на менее 50 тысяч тонн в год. Для таких предприятий будет установлен отдельный тариф на передачу электроэнергии, который не учитывает расходы оператора системы передачи на выплаты производителям по "зеленому тарифу".

В то же время законом предусмотрено, что Кабмин будет предусматривать в госбюджете расходы на финансовую поддержку гарантированном покупателю для оплаты электрической энергии по "зеленому тарифу" в размере не менее 20% прогнозной выработки электрической энергии из альтернативных источников на соответствующий год.

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