Еврокомиссия разрешила Alstom купить железнодорожное подразделение Bombardier

Еврокомиссия одобрила сделку по покупке французской Alstom SA подразделения в сфере железнодорожного машиностроения канадской Bombardier Inc. на определенных условиях.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Тремя неделями ранее Alstom направила европейскому антимонопольному регулятору предложения, которые могли бы снять его сомнения в отношении сделки. В частности, Alstom заявила о готовности продать ряд активов и пойти на другие уступки.

Исчерпывающие меры, предложенные Alstom для устранения опасений Еврокомиссии, связанных с тем, что сделка создаст угрозу для конкуренции в сфере производства высокоскоростных поездов и магистральных поездов, позволили регулятору быстро рассмотреть и одобрить сделку, заявила зампредседателя Еврокомиссии Маргрете Вестагер, отвечающая за вопросы конкуренции.

"В то же время, благодаря этим мерам, у новой компании останутся конкуренты на ключевых для нее рынках, что благоприятно для ее европейских заказчиков, а также потребителей", - отметила Вестагер.

Alstom объявила о покупке Bombardier Transportation в феврале этого года в рамках сделки, объем которой составит от 5,8 млрд евро до 6,2 млрд евро. Сделка, как ожидается, будет закрыта в первом полугодии 2021 года.

Alstom - один из мировых лидеров (наряду с Siemens и Bombardier) в производстве энергетического оборудования и железнодорожного транспорта. Alstom работает более чем в 60 странах, численность ее персонала превышает 36,3 тыс. человек.