Microsoft ведет переговоры по покупке доли в TikTok

Американская корпорация Microsoft ведет переговоры по приобретению доли в социальной сети TikTok у ее разработчика — китайской компании ByteDance. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The New York Times.

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

По данным источников Bloomberg, президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность запретить TikTok на территории США и другие меры в отношении приложения. Он планирует вынудить ByteDance отказаться от своей доли в соцсети, чтобы она не могла контролировать работу TikTok в Соединенных Штатах, отмечает агентство.

"Мы изучаем TikTok. Мы можем и запретить TikTok. Можем сделать кое-какие другие вещи. Мы рассматриваем множество вариантов. Посмотрим, что будет", — сказал Трамп.

По мере того как TikTok становится все более популярным, Вашингтон начинает все больше беспокоиться о том, что китайские власти могут использовать это приложение, чтобы получить данные о гражданах США, отмечает Bloomberg.

О том, что власти США серьезно обсуждают блокировку TikTok на территории страны, в начале июля сообщил госсекретарь США Майк Помпео. Тогда он посоветовал гражданам пользоваться приложением с осторожностью, "чтобы личная информация не попала в руки китайских коммунистов".

США в том числе рассматривают возможность внести TikTok в черный список Министерства торговли, заявили источники Financial Times. Это существенно затруднит доступ американских пользователей к приложению, так как не позволит таким компаниям, как Apple, предоставлять возможность устанавливать его на своих платформах.

Помимо ограничений в отношении TikTok власти могут принять меры и против китайского мессенджера WeChat, заявил глава аппарата Белого дома Марк Медоуз. По его словам, эти приложения могут подорвать нацбезопасность США при помощи сбора данных о гражданах "иностранным противником".