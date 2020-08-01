БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Коронавірус і карантин
173 0

В Украине за сутки обнаружили 1172 новых случая коронавируса

В Украине за сутки обнаружили 1172 новых случая коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на утром 1 августа обнаружили 1172 новых случая коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны, сообщает БизнесЦензор

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро субботы 71056 человек, выздоровели – 39308, умерли с начала пандемии от коронавирусной болезни 1709 человек. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 30039 человек.

Днем ранее, 31 июля сообщалось о 1090 инфицированных, 30 июля зафиксирован абсолютный антирекорд - 1197 новых заразившихся, 29 июля сообщалось о 1022 новых случая заболевших Covid-19, 28 июля о - 919 случаях, 27 июля - о 807 инфицированных.

Наибольшее количество случаев коронавируса обнаружено во Львовской области – 9671, Киеве – 8342, Ривненской области – 6111, Черновицкой – 5964, Закарпатской – 5210.

карантин (2077) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 