Фондовый рынок Европы завершил месяц снижением впервые с весны

Фондовые индексы стран Западной Европы снизились по итогам торгов в пятницу и завершили июль в минусе.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Превзошедшие ожидания отчеты компаний не смогли развеять опасения по поводу восстановления мировой экономики в условиях пандемии коронавируса, пишет MarketWatch.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов опустился на 0,89% и составил 356,33 пункта. Индекс продемонстрировал месячное снижение впервые за четыре месяца.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 1,54%, достигнув минимальной отметки с 15 мая. Германский DAX опустился на 0,54% - до минимума с 1 июля, французский CAC 40 - на 1,43%, также до минимальной отметки с 1 июля. Итальянский FTSE MIB потерял 0,71%, опустившись до минимума с 15 июня, испанский IBEX 35 - 1,7%.

Экономика 19 стран еврозоны во втором квартале 2020 года рухнула на 12,1% в поквартальном выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза.

Таким образом, экономика вошла в рецессию. Падение ВВП было самым существенным с начала расчета этого показателя.

В годовом выражении ВВП еврозоны сократился на 15%.

Аналитики в среднем ожидали падения первого показателя на 12%, второго – на 14,5%, согласно Trading Economics.

Тем временем потребительские цены в еврозоне в июле 2020 года выросли на 0,4% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза.

Аналитики в среднем прогнозировали инфляцию на уровне 0,2%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Экономика Франции во втором квартале рухнула на 13,8% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные национального статистического института Insee.

Это рекордное падение, обусловленное пандемией COVID-19 и вызванными ею ограничениями.

Тем не менее аналитики в среднем прогнозировали более значительное сокращение – на 15,3%, сообщает Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали снижения на 15,4%.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в июле 2020 года выросли на 0,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления Insee.

Относительно июня цены увеличились на 0,4%.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,3% и снижение второго на 0,1%.

Между тем потребительские расходы во Франции в июне увеличились на 9% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Insee. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал увеличение потребительских расходов на 3,2%. В годовом выражении рост составил 1,3%.

Экономика Испании во втором квартале рухнула на рекордные 18,5% относительно предыдущих трех месяцев, свидетельствуют предварительные данные национального статистического агентства.

Падение относительно апреля-июня прошлого года составило 22,1%.

Аналитики в среднем ожидали сокращения в поквартальном выражении на 16,6%, в годовом выражении - на 19,7%, сообщает Trading Economics. Респонденты The Wall Street ожидали снижения соответственно на 15% и 18,5%.

Розничные продажи в Германии в июне 2020 года сократились на 1,6% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis).

Аналитики ожидали падения показателя на 3,3%, согласно данным Trading Economics.

Розничные продажи в ФРГ в июне выросли на 5,9% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года при том, что эксперты прогнозировали повышение на 3%.

Акции европейских технологических компаний подорожали в пятницу на фоне оптимистичных квартальных результатов американских гигантов технологического сектора - Alphabet Inc. (SPB: GOOG), холдинговой компании Google, Apple Inc. (SPB: AAPL), Facebook Inc. (SPB: FB) и Amazon.com Inc. (SPB: AMZN).

Цена бумаг производителей полупроводников ASM International NV и Dialog Semiconductor PLC поднялась на 2,6% и 2,2% соответственно.

Бумаги Nokia Corp. подскочили на 12,5%, оказавшись в лидерах роста среди компонентов Stoxx Europe 600. Финский производитель телекоммуникационного оборудования повысил годовой прогноз на фоне лучших, чем ожидалось, результатов за второй квартал.

Рыночная стоимость BNP Paribas SA снизилась на 0,8%. Французский банк сообщил, что высокая активность клиентов содействовала увеличению поступлений от рыночных операций, компенсировав резкий рост отчислений в резервы для покрытия потенциальных убытков по кредитам.

Капитализация British American Tobacco PLC (SPB: BTI) уменьшилась на 5%. Табачная компания отчиталась о росте полугодовой прибыли, несмотря на снижение объемов продаж.

Акции International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG) подешевели на 9%. Авиагруппа, в состав которой входят British Airways и Iberia, зафиксировала чистый убыток в первом полугодии 2021 финансового года и объявила о планах привлечь 2,75 млрд евро для поддержки баланса компании.

Котировки бумаг Air France-KLM SA снизились на 2,4%. Франко-голландская авиакомпания объявила о планах сократить дополнительно 1,5 тыс. рабочих мест на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.