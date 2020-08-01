Арабские Эмираты запустили первую в арабских странах АЭС
Первая в арабских странах АЭС введена в эксплуатацию в ОАЭ в субботу, сообщает межарабское издание Gulf News со ссылкой на вице-президента и премьер-министра страны, шейха эмирата Дубай Мухаммеда бин Рашида аль-Мактума.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
"Сегодня мы объявляем об успешном введении в эксплуатацию первого мирного ядерного реактора в арабском мире на АЭС "Барака" в эмирате Абу-Даби", - написал аль-Мактум в твиттере.
"Специалисты успешно загрузили ядерное топливо, провели испытания и успешно завершили операции по запуску", - отметил он.
"Наша цель состоит в том, чтобы ввести в эксплуатацию четыре АЭС, которые обеспечивали бы четверть всех потребностей государства в электричестве безопасно, надежно и экологично", - добавил аль-Мактум.
Gulf News отмечает, что подготовительные работы продолжались на АЭС на протяжении пяти месяцев.
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У п'ятницю Ілон Маск написав у Twitter: "Прибульці точно побудували піраміди". Цей допис поширили вже 84 тисячі разів і поставили йому понад 500 тисяч лаків. Міністр міжнародного співробітництва Єгипту Ранія аль-Машат відповіла на цей допис у Twitter. Вона зазначила, що захоплюється роботою пана Маска, проте закликає його додатково вивчити докази щодо будівництва споруд, які створювали для фараонів Єгипту.
Нук и я добавлю...когда вы наконец то соберете багдадскую батарейку и...сделаете первый рез по камню(токо охрана труда!) я расскажу вам как с помощью ее сделать...Ришат( глаз пустыни) - регулируемый плавящийся вулкан, который на безжизненной планете, создает пояс тепла и...регулируемое гравитационное и магнитное поле планеты. Именно так и создают пожары в Калифорнии маленкие зеленые, в которых плавится фсье, даже маталл автострады.
Кстати теперь понятно, что за жезлы держали в руках фараоны? Гы-гы, это железо и медь!!- составляющие багдадской батарейки....
И....тогда концепция освоения планет ...изменится. Да Илон???