Добыча нефти ОПЕК выросла на фоне увеличения производства

Добыча нефти ОПЕК в июле выросла более чем на 1 миллион баррелей в сутки, поскольку Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива прекратили добровольное дополнительное сокращение производства, а другие члены ОПЕК не достигли большого прогресса в соблюдении ограничительной сделки.

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

Добыча ОПЕК в июле составила в среднем 23,32 миллиона баррелей в сутки, показало исследование Рейтер. Это на 970 тысяч баррелей в сутки выше пересмотренного июньского показателя, который был самым низким с 1991 года.

"Потенциал роста будет оставаться в дефиците до тех пор, пока будут сохраняться отголоски пандемии COVID", - сказал Стивен Бреннок из нефтяного брокера PVM.

Июльское увеличение добычи стало максимальным с апреля.

Добыча Саудовской Аравии в июле составила 8,4 миллиона баррелей в сутки, увеличившись на 850 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июнем, показало исследование.

"Низкие цены усложняют жизнь тем странам-членам ОПЕК, которые вынуждены дополнительно сокращать добычу", - сказал Ойген Вайнберг, аналитик Commerzbank.